Autofahrer steht unter Drogeneinfluss Zöllner stoppen in Görlitz routinemäßig ein Auto und finden Einbruchswerkzeug.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Bei einer Routinekontrolle haben Mitarbeiter des Zolls am Donnerstag, gegen 22.30 Uhr, an der „Fichtenhöhe“ im Görlitzer Norden einen in Polen zugelassenen Pkw gestoppt und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der polnische Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Außerdem fanden die Beamten in dem Fahrzeug Einbruchswerkzeug. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Freitag mit.

Die Zöllner übergaben den Fall der Landespolizei. Der 48-jährige Autofahrer verblieb vorerst in Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

