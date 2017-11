Unbekannte stehlen Toyota Görlitz. In Görlitz haben Unbekannte an der Langenstraße zwischen Sonntag- und Montagmorgen einen Toyota Yaris gestohlen. Das rote Auto war auf das Kennzeichen GR CM 601 zugelassen. Der Eigentümer bezifferte den Zeitwert des drei Jahre alten Wagens mit etwa 8.000 Euro. Die Soko Kfz ermittelt. Nach dem Toyota wird international gefahndet.

Polizisten beschlagnahmen Messer Weißwasser. Am Sonntagabend haben Polizeibeamte in an der Bautzener Straße / Ecke Prof.-Wagenfeld-Ring einen jungen Mann erwischt, der Einhandmesser dabei hatte. Das ist nicht erlaubt. Die Polizisten beschlagnahmten das Messer und eröffneten ein Verfahren gegen den 25-jährigen Deutschen. Dieses gelangt nun mit der Anzeige zum Landratsamt in Görlitz.

Einbrecher scheitert an Gartenlaube Görlitz. Innerhalb der vergangenen Woche sind an der Reichenbacher Straße Unbekannte gewaltsam in einen Garten eingedrungen. Der Täter knackte das Vorhängeschloss und gelangte so in das Grundstück. Sein Versuch in die Laube zu gelangen, blieb erfolglos. Dennoch entstand etwa 500 Euro Schaden. Kriminaltechniker sicherten die Spuren. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Autoknacker stiehlt Radio Ostritz. In der Nacht zum Montag ist an der Bahnhofstraße ein Unbekannter in einen VW Golf eingedrungen. Der Täter entwendete den Fahrzeugschein und ein Autoradio. Er scheiterte bei dem Versuch, das Auto zu starten. Der Stehlschaden betrug etwa 500 Euro und der Sachschaden 200 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Autofahrer stand unter Drogen Görlitz. Vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand der Fahrer eines VW Polo, den Polizisten am Montagmorgen an der Biesnitzer Straße kontrolliert haben. Die Beamten machten bei dem 25-Jährigen Polen einen Drogentest und kamen zu dem besagten Ergebnis. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an. Die Bußgeldstelle des Landkreises Görlitz wird sich mit dem ausstehenden Ergebnis befassen.