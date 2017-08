Autofahrer rast auf Fußgänger zu Bei Grün wollten eine Mutter und ihre Tochter eine Fußgängerampel überqueren, als der Mercedes ohne anzuhalten auf sie zu fuhr. Nur dank einer schnellen Reaktion wurden sie nicht von dem Wagen erfasst.

Wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt die Polizeidirektion Dresden gegen einen unbekannten Mercedesfahrer. Laut Polizei soll der Fahrer eine 41 Jahre Frau und ihre achtjährige Tochter am Mittwochnachmittag in Bedrängnis gebracht haben.

Die Mutter wollte mit ihrer Tochter den Steinweg in Höhe Naundorfer Straße/An der Wasserkunst an der Fußgängerampel überqueren. Als sie bei „Grün“ auf die Straße traten, kam plötzlich ein Auto aus Richtung Naundorfer Straße und fuhr ohne anzuhalten auf sie zu. Nur durch ein schnelles Zurückspringen konnten die beiden verhindern, von dem Wagen erfasst zu werden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Radeburger Platz fort.

Nun fahndet die Polizei nach dem rücksichtslosen Raser und bitten Zeugen um Mithilfe. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen Mercedes handeln. Auch die Anfangsbuchstaben des Kennzeichens sind der Polizei bekannt. Das Nummernschild begann mit GG und steht für den Zulassungsbezirk Kreis Groß-Gerau/Hessen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu dem Wagen oder dessen Fahrer machen kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Großenhain oder die Dresdner Polizei unter (0351) 483 22 33 zu wenden. Ebenso wird ein Passant, der mit seinem Hund auf der gegenüberliegenden Straßenseite war, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (SZ)

