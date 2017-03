Autofahrer müssen Umleitung fahren Die Ortsdurchfahrt Seeligstadt ist seit dieser Woche voll gesperrt. Bis zum Jahresende wird gebaut.

Die Winterpause ist zu Ende – in dieser Woche geht der Straßenbau in Seeligstadt weiter. Die Hauptstraße zwischen dem Ortseingang aus Richtung B 6 und der Straße in Richtung Großröhrsdorf sowie die Fischbacher Straße sind deshalb ab sofort bis zum Jahresende für den Durchgangsverkehr voll gesperrt, teilt das Landratsamt mit. Die Umleitung führt über den Fischbacher Kreisverkehr und Arnsdorf.

Bereits seit dem vergangenen Jahr ist die Seeligstädter Ortsdurchfahrt eine Baustelle. Der Buswendeplatz und eine Brücke sind bereits fertig. Auch zwischen Kita und neuer Brücke wurde bereits gebaut. Nach der Fertigstellung dieses Abschnittes wird der Bereich zwischen der Brücke und der Masseneistraße ausgebaut. Die Kreuzung am Erbgericht kann jetzt noch befahren werden. Unter Berücksichtigung des Schülerverkehrs soll in diesem Bereich in den Sommerferien gearbeitet werden, sagte Frances Lein, Pressesprecherin des Landratsamtes, auf Anfrage. (SZ)

