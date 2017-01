Autofahrer landet im Höllengrundgraben Der 18-Jährige kam auf der glatten Hauptstraße von Dürrhennersdorf ins Rutschen.

© dpa

Dürrhennersdorf. Ein Unfall ereignete sich am späten Freitagnachmittag auf der Hauptstraße in Dürrhennersdorf. Der 18-jährige Fahrer eines Citroen kam offenbar aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit in einer Doppelkurve von der glatten Fahrbahn ab. Dabei stieß das Fahrzeug gegen ein Geländer und landete im angrenzenden Bach. Fahrer und Beifahrer blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 4 000 Euro. (szo)

zur Startseite