Autofahrer kollidiert mit Reh

Unbekannte brechen in Restaurant ein Görlitz. Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in ein Restaurant an der Weberstraße eingebrochen. Die Täter stahlen unter anderem einen dreistelligen Geldbetrag, Alkohol, Lebensmittel und einen Laptop. Der Stehlschaden beträgt 1.200 Euro, der Sachschaden 600 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Polizei fahndet nach gestohlenem Ford Zittau. In der Nacht zu Dienstag haben Diebe in Zittau einen roten Ford Mondeo gestohlen. Das neuwertige Fahrzeug mit dem Kennzeichen ZI-VO 2016 war an der Kleiststraße geparkt. Den Zeitwert des Wagens bezifferte der Eigentümer mit 34.000 Euro. Die Soko Kfz führt die weiteren Ermittlungen, nach dem Ford wird gefahndet.

Audifahrer schneidet BMW Weißwasser. In Weißwasser sind sich am Montagvormittag zwei Autos zu nahe gekommen. Ein 49-Jähriger fuhr mit einem Audi auf der Heinrich-Hertz-Straße an einem stehenden BMW vorbei, als dessen 73-jähriger Fahrer Gas gab. Die beiden Autos berührten sich, verletzt wurde niemand. Zurück blieb ein Blechschaden von rund 1.500 Euro.

Zoll stellt Kabeldieb Görlitz. Zollbeamte haben am Montagabend einen Kabeldieb auf der Schützenstraße in Görlitz gestellt. Der polnische Tatverdächtige war gerade dabei, auf einer Baustelle Leitungsstücke in einen Beutel zu packen. Beamte des örtlichen Polizeireviers übernahmen den 35-Jährigen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Diebe stehlen Motorschneider von Baustelle Ebersbach-Neugersdorf. In der Zeit zwischen Sonnabendmittag und Montagmorgen haben Unbekannte in Ebersbach einen Baustellencontainer aufgebrochen. Der Behälter stand an der Bautzener Straße. Aus dem Inneren verschwand ein Motorschneider im Wert von etwa 2.500 Euro. Der Schaden am Schloss des Containers fiel mit rund zehn Euro kaum ins Gewicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Autofahrerin fährt gegen Laterne Görlitz. Die Fahrerin eines Fiat Punto ist am Montagmorgen mit ihrem Auto auf der Hegelstraße in Görlitz gegen eine Laterne gefahren. Die 23-Jährige wollte mit ihrem Auto vom Fahrbahnrand aus losfahren. Beim Starten des Fahrzeugs vergaß sie offenbar, die Kupplung zu treten, so dass ihr Wagen ein Stück nach vorn und gegen die Laterne sprang. Der Lichtmast knickte ab und fiel auf den Fiat. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von 8.000 Euro.

Autofahrer kollidiert mit Reh Weißwasser / Krauschwitz. Auf der B 156 ist am späten Montagnachmittag ein Mini Cooper mit einem Reh zusammengestoßen. Der Unfall geschah in der Dunkelheit zwischen Weißwasser und Krauschwitz. Das Reh überlebte die Kollision nicht. Der Schaden am Auto beträgt 2.000 Euro.