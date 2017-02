Autofahrer in Kringelsdorf schwer verletzt

Aus noch ungeklärter Ursache kam am Sonntagabend in Kringelsdorf ein Ford von der Straße ab. Er prallte gegen einen Lichtmasten (vorn) und ein Buswartehäuschen (im Hintergrund). © Lausitznews/Toni Lehder

Boxberg. Im Boxberger Ortsteil Kringelsdorf ereignete sich am Sonntagabend ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 19.30 Uhr kam ein Ford Fiesta, der auf der Rietschener Straße in Richtung Boxberg unterwegs war, nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Lichtmasten, der dadurch umstürzte. Anschließend rutschte der Kleinwagen gegen ein Buswartehäuschen.

Der 69-jährige Fahrer des Ford musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion in Görlitz mit. Es entstand an Auto, Lichtmast und Wartehäuschen ein erheblicher Sachschaden, nach derzeitigen Schätzungen etwa 11 000 Euro. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar. (szo)

