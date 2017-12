Autofahrer ignorieren Striezel-Parkplatz

© Symbolfoto: dpa

Eigentlich wollte die Stadtverwaltung die Innenstadt in der Adventszeit entlasten. Mit dem kostenlosen Park&Ride-Platz an der Messe sollten viele Dresden-Besucher erst gar nicht mit dem Auto in die Innenstadt gelangen. Dort sind freie Parkplätze sowieso rar. Schon ab dem Mittag sind viele Tiefgaragen, Parkhäuser und -plätze voll.

Trotzdem bleibt der Park&Ride-Platz an der Messe weitgehend leer. 1 200 Autos hätten hier Platz. An den Sonnabenden sind ein Drittel der Plätze belegt. An allen anderen Tagen der Woche wird das Angebot noch weniger angenommen, teilt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz mit. Die mittlere Auslastung in den ersten drei Adventswochen liege in der Woche bei 35 Fahrzeugen, am Sonnabend bei 280 und am Sonntag bei 100 Autos. (SZ/acs)

zur Startseite