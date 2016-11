Autofahrer fährt Postbote absichtlich um

BMW schleuderte gegen Leitplanke Moritzburg. Am Mittwochmorgen befuhr ein 43-Jähriger mit einem BMW die S 81 aus Richtung Friedewald in Richtung Reichenberg. Auf winterglatter Straße verlor er die Kontrolle über den Wagen, kam ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Der 43-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden am BMW sowie der Leitplanke summiert sich auf rund 9.000 Euro.

Nissan streifte parkenden Lexus Radebeul. Etwa 4.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der Hauptstraße. Die 75-jährige Fahrerin eines Nissan befuhr die Hauptstraße aus Richtung Sidonienstraße. Beim Abbiegen in die Wichernstraße streifte sie einen parkenden Lexus.

Spendenbox aus Apotheke gestohlen Coswig. Während der Öffnungszeiten haben Unbekannte die Spendenbox einer Apotheke am Ringpark gestohlen. In der Box befanden sich ca. 250 Euro. Ein Anwohner der Breite Straße hatte die zerstörte Box später in seinem Wohnhaus gefunden und der Apotheke übergeben.

Einbruch in Flugplatzhalle Großenhain. Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in einen Hangar auf dem Flugplatz eingebrochen. Dazu hatten sie das Tor aufgebrochen und sich anschließend an mindestens vier Flugzeugen zu schaffen gemacht. Nach einer ersten Einschätzung wurden an einem ultraleichtflugzeug der Motor sowie der Propeller ausgebaut und gestohlen. Eine konkrete Schadenaufstellung steht noch aus. Dennoch ist derzeit von einen Schaden von mindestens 30.000 Euro auszugehen.

Mit 1,64 Promille gestoppt Welxande. Am Dienstagabend wollte eine Streife des Polizeireviers Großenhain einen Mercedes Vito kontrollieren, der aus Richtung Stölpchen in Richtung Welxande fuhr. Der Fahrer reagierte zunächst nicht auf die Anhalteaufforderung der Polizisten und versuchte zu entkommen. Letztlich hielt er an der Liegaer Straße an. Bei der Kontrolle des Fahrers ergab sich schnell eine Erklärung für sein Fahrverhalten. Er stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahmen, nahmen den Führerschein des Mannes in Verwahrung und fertigten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.