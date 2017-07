Autofahrer fährt Jungen in Nieder Seifersdorf an Nach einem Unfall mit einem schwer verletzten 13-Jährigen sucht die Polizei Zeugen.

Symbolfoto © dpa

Waldhufen. Der Verkehrsunfalldienst sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der am Donnerstagnachmittag auf der Arnsdorfer Straße in Nieder Seifersdorf geschehen ist. Gegen 15 Uhr erfasste ein VW Golf einen 13-jährigen Radfahrer. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Freitag mit.

Die Kollision geschah, als der 20-jährige Autofahrer in ein Grundstück einbog und dabei das Kind mit seinem BMX auf dem Gehweg vermutlich übersah. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Jungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Auto und dem Fahrrad betrug insgesamt etwa 1 000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder der Fahrweise der beiden Beteiligten machen können, werden gebeten sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion unter der Rufnummer 03591 3670 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (szo)

