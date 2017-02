Autofahrer entkommt der Polizei

In Gartenlaube eingebrochen Zittau. Unbekannte sind zwischen Freitag und Montag in eine Laube in der Kleingartenanlage an der Chopinstraße in Zittau eingebrochen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Kriminellen erbeuteten diverses Gartenwerkzeug, Bekleidung, einen Grill sowie eine Campingliege. Der Gesamtschaden belief sich auf etwa 300 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht Weißwasser. In Weißwasser ist es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Ein 75-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes Benz die Staatsstraße 126 in Richtung Weißwasser. Auf Höhe des Gartencenters Eden soll ihm in einer Rechtskurve ein dunkles Fahrzeug entgegen gekommen und mit dem Seitenspiegel seines Wagens kollidiert sein. Anschließend entfernten sich beide Autos unerlaubt von der Unfallstelle. Kurz darauf meldete sich der Senior bei der Polizei, um den Unfall anzuzeigen. An seinem Mercedes war Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstanden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten dunklen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Weißwasser ( 03576 262620) oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden. (szo)

Alkoholisiert Auto gefahren Weißwasser. In der Nacht zum Montag hat eine Streife des örtlichen Polizeireviers auf der Straße der Einheit in Weißwasser einen Opel und dessen Fahrer kontrolliert. Die Beamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des 27-Jährigen fest. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 1,92 Promille. Die Polizisten begleiteten den polnischen Staatsbürger zur Blutentnahme, untersagten ihm die Weiterfahrt, stellten seinen Führerschein sicher und fertigten eine Anzeige. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Trunkenheitsfahrt befassen. (szo)

68 Stundenkilometer zu schnell Görlitz. In Höhe des Autobahnparkplatzes An der Neiße bei Ludwigsdorf hat der Verkehrsüberwachungsdienst Montagnachmittag und -abend das Reisetempo kontrolliert. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern bei der Einreise nach Deutschland. 186 Pkw fuhren binnen fünf Stunden schneller als erlaubt. Ein in Polen zugelassener Mitsubishi raste mit 148 Stundenkilometern durch die Lichtschranke. Auf den Mann werden 440 Euro Bußgeld und zwei Monate Fahrverbot für den Bereich der Bundesrepublik zukommen. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit den Ordnungswidrigkeiten befassen. (szo)

Holztransporter gestoppt Kodersdorf. Lkw-Kontrolleure der Verkehrspolizeiinspektion haben am Montagvormittag auf der Autobahn 4 bei Kodersdorf einen Holzlaster untersucht. Die technische Kontrolle der Scania-Zugmaschine und seines Sattelaufliegers vom Typ Schmitz brachte derart gravierende Mängel ans Licht, dass der 56-jährige Fernfahrer es selbst mit dem Wort „Schrott“ zusammenfasste. Tragende Teile der Karosse waren durchgerissen, auch die Bremsanlage war defekt. Ein Gutachter stufte das Gespann als verkehrsunsicher ein. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, zogen das Kennzeichen sowie den Fahrzeugschein des Aufliegers ein und erstatteten Anzeigen gegen den Fahrer sowie den Halter des Gespanns. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit dem Fall befassen. (szo)

Verfolgungsjagd bis nach Polen Zittau. Eine Polizeistreife hat einen Opel Corsa von Zittau aus bis nach Polen verfolgt. Wie die Bundespolizei mitteilt, wollten die Beamten am Montagmorgen in Zittau auf der Chopinstraße den schwarzen Opel Corsa kontrollieren, der zuvor aus Polen eingereist war. Doch plötzlich habe das Fahrzeug gewendet, heißt es weiter. Auf Anhaltezeichen und Blaulicht reagierte der Fahrer nicht. Die Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass diese an einen Mitsubishi gehören. Somit stand zumindest der Straftatverdacht des Kennzeichenmissbrauchs im Raum. Die Beamten folgten dem Auto bis nach Polen. Der Opel hielt aber trotz Blaulicht und Sirene nicht an. Von der Bundespolizeiinspektion Ebersbach wurden die polnischen Kollegen informiert. In Porajow, in der Nähe der Tankstelle KDM, fuhr der Opel Corsa über ein unbefestigtes Baugrundstück, daraufhin verlor die Streife den Sichtkontakt und beendete die Verfolgung. Die polnische Polizei übernahm den Sachverhalt. (szo)