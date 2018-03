Autofahrer bekommen den Winter noch einmal zu spüren

Spät zeigt der Winter in der Oberlausitz noch einmal etwas Grimm. © Robert Michael

Neusalza-Spremberg/Landkreis. In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch waren viele Straßen, besonders im Süden des Landkreises, von winterlicher Glätte betroffen. Auch wenn Polizeisprecher Thomas Knaup von einer insgesamt „übersichtlichen“ Lage spricht, ein allzu großes Chaos also ausblieb: Manche Verkehrsteilnehmer seien doch von den Bedingungen überrascht gewesen.

Etwa in Neusalza-Spremberg, wo sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall ereignete, in dessen Folge die B 96 gesperrt werden musste. Nichts gehe mehr im Ort, berichteten Autofahrer über die sozialen Medien. Kurz vor 9 Uhr meldete die Polizei die Unfallstelle als geräumt.

Auch von der Eibauer Straße zwischen Kottmarhäuser und Obercunnersdorf und am Oppelberg zwischen Seifhennersdorf und Spitzkunnersdorf wurden am Dienstagabend glättebedingte Verkehrsunfälle gemeldet. Für die kommende Nacht werden ebenfalls schwierige Verkehrsbedingungen vorausgesagt, ab Donnerstag sollte sich die Lage zumindest zunächst wieder entspannen. (szo)

zur Startseite