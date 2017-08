Autofahrer ärgern sich über Smileys Wer sich ans Tempo-Limit hält, macht trotzdem nicht alles richtig. Das wurde im Stadtrat Bad Schandau genauer erklärt.

Wer schneller als Tempo 30 fährt, bekommt den bösen Smiley. Dabei gilt an dieser Stelle Tempo 50. © Mike Jäger

Wer wie immer auf der Bundesstraße in Bad Schandau mit Tempo 50 am Personenaufzug vorbeifährt, erlebt jetzt sein rotes Wunder. Obwohl diese Autofahrer alle Vorschriften der Straßenverkehrsordnung eingehalten haben, guckt sie von einer Leuchttafel ein böser Smiley an. Bin ich zu schnell? Gilt hier Tempo 30? Habe ich etwa ein Verkehrsschild übersehen? Hat sich über Nacht etwas geändert? Der Smiley verunsichert viele Autofahrer.

Verändert hat sich tatsächlich etwas. Das gilt zwar nicht für das Tempo-Limit, aber für die Einstellung der Geschwindigkeitsmessanlage, die einen freundlichen grünen Smiley oder eben den bösen roten anzeigt. Den grünen bekommt jetzt nur noch, wer 30 Stundenkilometer oder weniger fährt. „Das haben wir verändert, weil wir vor der Kindertagesstätte nahe dem Aufzug gern hätten, dass Autofahrer nur mit Tempo 30 die Stelle passieren“, sagt Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus). Darum kämpfen die Eltern und die Stadt seit Längerem. Ein entsprechender Antrag liegt bei der zuständigen Verkehrsbehörde im Landratsamt.

Eltern und Stadt sind davon überzeugt, dass Sicherheit der Kinder mit Tempo 30 erhöht wird. Schließlich müssen alle Hortkinder auf dem Weg von der Grundschule zur Kita an der Ampel davor die Bundesstraße überqueren. Paradox erscheint dabei vielen, dass für beide Fahrtrichtungen unterschiedliche Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten. Stadtauswärts sind 30 Stundenkilometer das Limit. Stadteinwärts darf aber 50 gefahren werden. Die Verkehrsbehörde begründet das damit, dass aus dieser Richtung die Ampel gut einsehbar ist. Aus der anderen nicht.

„Ich freue mich, dass der Smiley runtergesetzt ist“, sagte Rolf Böhm (CDU) im jüngsten Stadtrat. Er hofft, dass das die erzieherische Wirkung erzielt und Autofahrer freiwillig langsamer fahren, worum auch ein zusätzliches Schild bittet.

Die Stelle gilt nicht als Unfallschwerpunkt. Deshalb wurde ein 30er Tempolimit lange abgelehnt. Erst eine geänderte Vorschrift erlaubt inzwischen, dass vor Kindereinrichtungen auch auf Bundesstraßen das Tempo auf 30 km/h reduziert wird. Nun liegt es am Landratsamt, ob entsprechende Schilder in beide Richtungen aufgestellt werden dürfen. Bis dahin werden die Autofahrer aber weiter verunsichert.

