Autofähre außer Betrieb

In Pillnitz ist zur Zeit nur die Personenfähre im Einsatz. Wegen eines Defekts muss die Autofähre seit Sonnabendvormittag pausieren. Verkehrsbetriebe-Sprecher Falk Lösch sagte, es handele sich um einen Schaden am Antrieb des Fährschiffs. Wie lange die Reparatur dauert, ist noch unklar. Die Autofähre ist in diesem Jahr zwei Wochen lang in der Werft in Laubegast gewesen. Dort wurden alle Bauteile inspiziert und falls nötig erneuert. Außerdem bekam die Fähre ähnlich wie ein Auto eine neue „Tüv“-Plakette. (SZ/csp)

