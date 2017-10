Weißenberg. Am vergangenen Donnerstag hat das Rauschgiftkommissariat der Polizeiinspektion Görlitz im Weißenberger Ortsteil Nechern eine Cannabis-Plantage ausgehoben. Im Wohnhaus eines 30-Jährigen an der Straße am Anger wurden bei einer Ermittlung zum Verdacht des Besitzes von Betäubungsmitteln 66 Pflanzen sicher, wie Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz am Montag mitteilte. Neben den Pflanzen entdeckten die Ermittler, die durch Beamte des Einsatzzuges des Polizeidirektion und einen Rauschgiftspürhund unterstützt wurden, mehrere Behälter mit getrockneten Marihuana, Mittel zum Betrieb einer solchen Indoor-Plantage sowie eine geringe Menge Crystal. Inwiefern der 59-jährige Vater des beschuldigten Deutschen, der ebenfalls in dem Wohnhaus lebt, an den illegalen Aktivitäten beteiligt war, sollen die weiteren Untersuchungen ergeben. (szo)

Autodiebstahlserie im Landkreis

Landkreis. Im gesamten Landkreis haben am vergangenen Wochenende Autodiebe erfolgreich zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurden in Görlitz, Jonsdorf und Weißwasser insgesamt sieben Pkw gestohlen, die einen Gesamtwert von 140 000 Euro haben. Angesichts der steigenende Zahl der Diebstähle rät die Polizei zu zusätzlichen Sicherungen an den Fahrzeugen, zumal die bereits eingebauten Systeme nur selten eine Hürde für die Täter darstellen würden. Als Beispiel werden vor allem schlüssellos bedienbarer Fahrzeuge genannt.

In Görlitz wurden in den vergangenen drei Tagen drei Fahrzeuge gestohlen. Zunächst wurde in der Biesnitzer Straße zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ein VW Tiguan entwendet. Das silbergraue Fahrzeug mit dem Kennzeichen GR-HU 3112 war sechs Jahre alt und hatte einen Wert von rund 20 000 Euro. Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag sicherten sich Unbekannte einen an der Büchtemannstraße parkenden, schwarzen BMW 318 D mit dem Kennzeichen GR-DW 2804. Dessen Zeitwert wird vom Besitzer auf etwa 8 000 Euro geschätzt. Ebenfalls verschwunden ist ein Nissan Almera, der auf das polnische Kennzeichen PP-1228J zugelassen war. Die Täter hatten sich scheinbar die Schlüssel des nur wenige hundert Euro werten Fahrzeugs besorgt und dieses dann in der Nacht zum Montag mitgenommen.

Zwei weitere Fahrzeugen fielen Dieben im Zittauer Gebirge zum Opfer. In beiden Fällen gehörten die Pkw Touristen des Kurorts Jonsdorf. Am Sonntagvormittag wurde einer Familie aus Nordrhein-Westfalen ihr schwarzer Skoda Yeti gestohlen. Dieser stand in einer Grundstückzufahrt am Lauscheweg. Die Täter hatten sich dabei aus dem unverschlossenen Wohnhaus die Fahrzeugschlüssel aus einer Jacke besorgt und sind dann mit dem erst wenige Wochen alten Auto davongefahren. Der Wert des auf das Kennzeichen SO-RG 228 zugelassenen Skodas wird auf rund 32 000 Euro geschätzt. Auch der an der Hainstraße in der Nacht zum Montag entwendete Mercedes GLC mit Kennzeichen M-ES 7733 war erst wenige Tage alt. Der Wert des Firmenwagens, in dessen Handschuhfach sich zudem die Zulassungsbescheinigung befand, wird deshalb mit 70 000 Euro angebeben.

Auch in Weißwasser haben Autodiebe in der Nacht zum Montag zugeschlagen. An der Robert-Koch-Straße wurde zunächst ein neun Jahre alter, blauer VW Golf, der auf das amtliche Kennzeichen NOL KH 909 angemeldet war, entwendet. Bereits elf Jahre alt war der graue VW Touran mit Kennzeichen GR-AF 166, der am Kromlauer Weg verschwand. Die beiden Fahrzeuge hatten laut Besitzern einen Wert von insgesamt rund 9 000 Euro. Nach allen Pkw wird international gefahndet. (szo)