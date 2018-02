Autodiebstahl in Niesky misslungen Drin im alten VW waren die Diebe schon, aber angesprungen ist er nicht.

In der Nacht zu heute ist in Niesky der Diebstahl eines in der Gerichtsstraße abgestellten VW Passat misslungen. Die Diebe drangen zwar in den VW Passat ein, scheiterten aber beim Versuch, den Motor des 19 Jahre alten Fahrzeugs zu starten. Der Sachschaden beträgt rund 600 Euro. Die Polizei ermittelt. (szo/fth)

