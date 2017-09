Autodiebstahl in Neugersdorf gescheitert Als ein Mann morgens sechs Uhr zur Arbeit wollte, saß bereits ein Fremder hinter dem Lenkrad seines Autos.

Ebersbach-Neugersdorf. In Neugersdorf haben am Dienstagmorgen offenbar zwei bisher unbekannte Männer versucht, einen VW Transporter zu stehlen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mit.

Das Fahrzeug stand an der Martin-Luther-Straße. Als der Eigentümer gegen sechs Uhr zur Arbeit wollte, sah er eine männliche Person auf dem Fahrersitz seines Wagens sitzen. Ein weiterer Mann stand in unmittelbarer Nähe und schien ein Komplize zu sein.

Die beiden mutmaßlichen Diebe ergriffen daraufhin die Flucht. Der Zeuge verfolgte noch einen der Täter, verlor ihn jedoch wenig später aus den Augen. Es entstand Schaden am Türschloss des Fahrzeugs. Zur genauen Höhe konnte der Besitzer noch keine Angaben tätigen. Ein Kriminaltechniker sicherte vor Ort Spuren. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (szo)

