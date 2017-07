Autodiebe ziehen durch Bad Muskau Unbekannte haben versucht, mehrere VW zu stehlen. In einem Fall waren sie erfolgreich, in einem weiteren fanden sie zumindest die Zulassung.

Symbolbild. © Matthias Weber

Unbekannte haben am Montagmorgen in Bad Muskau zweimal vergeblich versuchten einen VW zu stehlen. Die Täter drangen auf der Schmelzstraße gewaltsam in einen Caddy ein und manipulierten das Zündschloss. „Dank einer aufmerksamen Zeugin, die das Geschehen beobachtete und die Polizei informierte, flüchteten die Diebe ohne Beute“, berichtet Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. Ein Fährtenhund verfolgte die Spur der Täter bis zu einer nahen Grenzbrücke. Der am Auto verursachte Schaden ist derzeit noch nicht beziffert.

Danach informierte ein Hotelgast die Polizei. Unbekannte versuchten an der Parkstraße am Montagvormittag, den VW Tiguan des Touristen zu entwenden.„Die Täter durchwühlten das Handschuhfach und stahlen die Zulassungsbescheinigung des Wagens. „Dieses Dokument ist für Autodiebe daher wertvoll, da mithilfe der Fahrzeugdaten im Ausland leicht eine gefälschte Zulassung mit ,echten‘ Daten eines entsprechenden Fahrzeugs erstellt werden kann“, so Knaup. Viele Autobesitzer wüssten nicht um diesen Umstand, wenn sie die Zulassungsbescheinigung leichtsinnigerweise im Auto lassen.

Am Hermannsbad gelang ein Diebstahl jedoch. Hier verschwand in der Nacht zum Montag ein VW Golf Plus. Das Auto war auf die amtlichen Kennzeichen Z-AW 508 zugelassen. Den Zeitwert des acht Jahre alten Wagens bezifferte der Eigentümer mit rund 14500 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Volkswagen wird international gefahndet. (szo/tc)

