Autodiebe unterwegs In Radebeul nehmen die Unbekannten einen Toyota Auris mit. Auf einen Ford Mondeo haben es Diebe in Thiendorf abgesehen.

Autodiebe entwendeten in der Nacht zum Freitag von der Moritzburger Straße einen schwarzen Toyota Auris im Wert von circa 15 000 Euro. Das Fahrzeug wurde inzwischen verschlossen und unbeschädigt in der Dresdner Innenstadt vorgefunden. Die näheren Umstände müssen in den weiteren Ermittlungen geklärt werden.

Ford Mondeo von der Straße entwendet

Thiendorf. Unbekannte stahlen in der Nacht zum Freitag in Thiendorf einen erst fünf Monate alten, grauen Pkw Ford Mondeo. Der Wert des Fahrzeuges wurde noch nicht beziffert. (szo)

