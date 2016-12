Autodiebe unterwegs

Autos gestohlen

Bautzen. In der Nacht zu Sonnabend haben Diebe in Bautzen einen Audi A3 gestohlen. Der silberfarbene Pkw mit dem polnischen Kennzeichen DW3J959 stand auf den Parkplatz in der Juri-Gagarin-Straße. Der Zeitwert des zehn Jahre alten Fahrzeuges liegt bei rund 5 000 Euro. In der Nacht zu Sonntag verschwand im Ortsteil Auritz ein 3-er BMW. Der braune Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen KA BZ 1904 war am Strehlaer Weg geparkt. Der Eigentümer bezifferte den Zeitwert des erst zehn Monate alten Autos auf etwa 35 000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach beiden Autos wird international gefahndet.