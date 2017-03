Autodiebe stehlen Youngtimer Unbekannte haben auf der Sattigstraße in Görlitz zwei Versuche gestartet, um einen VW zu entwenden – einmal mit Erfolg.

Symbolbild. © Matthias Weber

Zwei Fahrzeuge sind am Dienstag das Ziel von Autodieben in Görlitz gewesen. Beide standen in der Sattigstraße. So versuchten die Unbekannten in der Zeit von 7.30 bis 15.30 Uhr erst einen 19 Jahre alten VW Golf III zu stehlen. „Die Täter drangen in das Auto ein und versuchten den Motor zu starten, doch das gelang nicht“, teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 200 Euro.

Anschließend drangen die Unbekannten in einen 26 Jahre alten VW Golf II ein, der ebenfalls auf der Sattigstraße stand. Dort gelang ihnen der Diebstahl. Der Wagen sei ein Liebhaberstück, das der Eigentümer mit viel Zeit und Arbeit wieder aufgebaut habe, so der Polizeisprecher. Der Youngtimer trägt das Kennzeichen GR-EL 217 und hat einen Zeitwert von rund 1000 Euro. „Der ideelle Wert ist um ein Vielfaches höher“, so Knaup. (szo/tc)

