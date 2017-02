Autodiebe sind in Zittau und Jonsdorf aktiv Ein neun Jahre alter VW Caddy ist spurlos verschwunden.

Symbolfoto © dpa

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen, zwischen 0.15 und 7.55 Uhr, vergeblich versucht, einen auf der Südstraße in Zittau abgestellten VW Touran zu entwenden. Sie beschädigten das Zündschloss, stahlen die Lenkradkralle sowie ein Navigationsgerät im Gesamtwert von 250 Euro. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Freitag mit. Der entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Erfolgreicher waren Autodiebe im Kurort Jonsdorf. Sie entwendeten in der Nacht zum Freitag einen auf dem Talweg abgestellten VW Caddy. Das neun Jahre alte Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GR-BN 671 hat einen Zeitwert von rund 7 000 Euro. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen. (szo)

zur Startseite