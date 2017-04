Autodiebe sind in Görlitz aktiv Renault gestohlen, zwei VWs und ein Mitsubishi aufgebrochen.

Symbolfoto © dpa

Görlitz.Unbekannte haben am Mittwoch, zwischen 5.30 und 14.50 Uhr, einen auf der Christoph-Lüders-Straße abgestellten Renault Mégane gestohlen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit. Das vier Jahre alte Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GR-AD 472 hat einen Wert von 18 000 Euro. Die Soko Kfz fahndet nach dem Auto.

Außerdem brachen Diebe in der Nacht zum Mittwoch in einen auf der Sonnenstraße geparkten Mitsubishi ein. Sie entwendeten Kleidung und persönliche Gegenstände, darunter einen Fotoapparat und Fußballschuhe, im Gesamtwert von 350 Euro. Der am Auto entstandene Sachschaden wird auf 1 000 Euro geschätzt.

Ebenfalls aufgebrochen wurde ein auf der Johann-Wüsten-Straße abgestellter VW Polo. Die Täter schafften es jedoch nicht, das Auto zu starten. Dafür bauten sie das Autoradio im Wert von 50 Euro aus und nahmen es mit. Der hinterlassene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Bei einem nahe stehenden VW Golf versuchten die Kriminellen vergeblich, die Fahrertür zu öffnen. Sie hinterließen einen Sachschaden, der ersten Angaben zufolge ebenfalls auf 500 Euro geschätzt wird. (SZ)

