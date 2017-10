Autodiebe sind dreimal erfolgreich

Überladen und verkehrsunsicher Nieder Seifersdorf. Bei den täglichen Kontrollen des Schwerlastverkehrs hat eine Streife der Autobahnpolizei am Dienstagnachmittag auf der A4 bei Nieder Seifersdorf einen überladenen und verkehrsunsicheren Lkw gestoppt. Der Kofferaufbau des Mercedes war lose, die Kraftstoffleitung undicht und die Achsschenkelbolzen ausgeschlagen. Der 30-jährige Fahrer wollte all dies nicht mitbekommen haben. Statt der erlaubten 7,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht zeigte eine Waage beinah neun Tonnen an. Ein technischer Sachverständiger stufte den Mercedes Atego als verkehrsunsicher ein. Daher untersagten die Polizisten dem 30-Jährigen die Weiterfahrt. Er und auch der Halter des Lasters werden in den kommenden Wochen Post von der Bußgeldstelle der Landesdirektion erhalten.

Einbruch in Fahrradgeschäft Görlitz. Eine bisher unbekannte Person ist am Sonnabend, den 14. Oktober 2017, in Görlitz in einen Fahrradladen am Fischmarkt eingebrochen. Dazu schlug sie mit einem Stein die Schaufensterscheiben ein und entwendete aus den Geschäftsräumen ein gelbes Mountainbike der Marke Cannondale im Wert von circa 650 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Ein Bürger beobachtete gegen 22 Uhr, wie eine dunkel gekleidete Person von dem Geschäft aus mit einem Fahrrad in Richtung Obermarkt flüchtete. Nach seiner Beschreibung ist diese circa 1,80 Meter groß, von schlanker Statur, etwa 25 bis 30 Jahre alt und hat kurze, schwarze Haare. Wer Hinweise zu dem Einbruch oder der unbekannten Person geben kann, soll sich im Polizeirevier Görlitz unter 035816500 melden.

In Gartenlaube eingebrochen Görlitz. In Görlitz sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in ein Gartenhäuschen am Ernst-Müller-Weg eingebrochen. Die Täter hebelten das Fenster auf, drangen in die Laube ein und verwüsteten anschließend das Inventar. Weiterhin verzehrten sie Lebensmittel und entwendeten ein Sixpack Bier. Es entstand insgesamt ein Schaden von rund 150 Euro.

Gegen Bauzaun gefahren Görlitz. Ein Radfahrer ist am Dienstagvormittag in Görlitz schwer verunfallt. Der 78-Jährige war mit seinem Drahtesel auf dem gemeinsamen Rad- und Fußweg an der Zittauer Straße unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen kollidierte der Senior mit dem Baustellenzaun und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Urnen-Diebe auf dem Friedhof Görlitz. Unbekannte sind im Verlauf des vergangenen Wochenendes in Görlitz auf das Gelände des städtischen Friedhofs an der Straße Schanze eingedrungen. Die Täter entwendeten drei oberirdisch, im Boden fest verankerte, Urnen aus den Jahren 1920 bis 1930 sowie die Verzierung und den Deckel einer weiteren Urne. Den Sachschaden schätzte ein Verantwortlicher auf mindestens 5000 Euro.

Autodiebe sind dreimal erfolgreich Löbau/Zittau. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Zittau und Löbau drei Autos gestohlen. An der Sportstraße in Zittau verschwand ein grauer Honda Civic. Das acht Jahre alte Auto war auf das Kennzeichen GR-UB 589 zugelassen und nach Angaben des Eigentümers noch rund 8000 Euro wert. An der Äußeren Oybiner Straße haben die Täter einen schwarzen Ford Focus entwendet. Der Wagen war etwa zwei Jahre alt und hatte die Zulassung ROW-KB 295. Den Zeitwert des Fahrzeugs schätzte der Eigentümer auf rund 15000 Euro. An der Ahornallee in Löbau stahlen Diebe einen blauen Honda Jazz. Der Kleinwagen war etwa drei Jahre alt und auf das Kennzeichen LÖB-IW 273 zugelassen. Den Zeitwert bezifferte der Eigentümer mit etwa 9000 Euro. Nach den Fahrzeugen wird international gefahndet.

Einbruch in Lagerhalle Ebersbach. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in Ebersbach in eine Lagerhalle an der Hohen Straße eingedrungen. Die Täter entwendeten unter anderem einen Rasenroboter, eine Heckenschere, einen Laubsauger, zwei Kanister mit Dieselkraftstoff sowie diverse Werkzeuge. Außerdem stahlen die Unbekannten ein Kennzeichen ZI-MM 650 von einem Audi und versuchten die Räder des Wagens abzumontieren. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf rund 5000 Euro. Es entstand zudem Sachschaden von etwa 200 Euro.

Leeren Tresor entwendet Herwigsdorf. Wie die Polizei Mittwochmorgen erfuhr, haben in Herwigsdorf Unbekannte die Fensterscheibe eines Firmenbüros eingeschlagen. Die Täter entwendeten aus den Räumen einen leeren, defekten Tresor. Den Sach- sowie Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf jeweils 1000 Euro.

Anhänger auf Abwegen Trebendorf. Ein 70-Jähriger ist am Dienstagvormittag in Trebendorf mit seinem VW Polo unterwegs gewesen, als in Höhe des Rohner Wegs sich aus bisher ungeklärter Ursache der Anhänger vom Pkw löste und sich selbstständig machte. Er kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Straßenlaterne und blieb in einer Grundstückshecke stehen. Verletzt hat sich niemand. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Schaden von rund 1000 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus Rohne. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in Rohne in ein Einfamilienhaus an der Dorfstraße eingebrochen und haben die Räume durchsucht. Die Höhe des Stehlschadens konnte noch nicht beziffert werden. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren, deren Auswertung noch andauert.