Autodiebe schlagen kräftig zu Vor allem der Ford Kuga scheint bei ihnen hoch im Kurs zu stehen.

Symbolfoto © dpa

Gleich zweimal haben Autodiebe in den vergangenen 24 Stunden versucht, einen Ford Kuga zu stehlen. In Görlitz, auf dem Eibenweg, schlugen sie am Dienstag bei einem der Fahrzeuge eine Scheibe ein. Dabei ging die Alarmanlage los und verhinderte einen Diebstahl. In Zittau, auf der Lessingstraße, hatten die Diebe Erfolg. Sie nahmen einen drei Jahre alten Ford Kuga mit. Das Fahrzeug trägt das Kennzeichen ZI-UH 64 und ist etwa 30 000 Euro wert.

Bei einem weiteren Versuch, in Görlitz einen Ford Focus zu stehlen, scheiterten die Diebe. Sie bekamen das Fahrzeug nicht in Gang, hinterließen aber Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Bei einem blaumetallicfarbenen Mini-Cooper, der auf der Schanze abgestellt war, waren sie erfolgreicher. Das Fahrzeug verschwand. Es trägt das Kennzeichen GR-BM 132 und ist mit dem auffälligen Aufkleber „New York Police Department“ versehen. In Großschönau, An der Lausche, verschwand ein VW T5. Er trägt das Kennzeichen ZI-C 705.

Auch in Ebersbach-Neugersdorf haben Autodiebe zugeschlagen. Von der Bautzener Straße entwendeten sie einen VW-Transporter. Er trägt das Kennzeichen GR-LP 535. (szo/cw)

