Autodiebe schlagen in Krauschwitz zu Ein nur drei Jahre alter Audi Q5 ist am Mittwoch gestohlen worden.

In Krauschwitz wurde ein Audi Q5 gestohlen. (Symbolbild) © dpa

Krauschwitz. Am frühen Mittwochmorgen ist in Krauschwitz ein Audi Q5 gestohlen worden. Die unbekannten Fahrzeugdiebe haben das an der Bautzener Straße parkende Fahrzeug gegen 3 Uhr entwendet, wie Madeleine Urban, Pressesprecherin der Polizeidirektion Görlitz, mitteilte. Das erst knapp drei Jahre alte Auto hatte laut Besitzer noch einen Wert von gut 40 000 Euro und wird nun international gesucht. (szo)

