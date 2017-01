Autodiebe schlagen dreifach zu

Gleich drei Autobesitzer sowie ein Motorradfahrer haben sich die vergangenen Tage wohl anders vorgestellt. Der Besuch auf dem Polizeirevier war nicht eingeplant. Doch unbekannte Diebe stahlen deren Fahrzeuge. Bereits in der Nacht vom vergangenen Mittwoch auf Donnerstag nahmen sie einen silbergrauen Opel Mokka, der an der Arndtstraße in der Radeberger Vorstadt gesichert abgestellt war, mit. Das Auto war erst ein Jahr alt, der Zeitwert damit noch hoch. Die Polizei geht von einem Schaden von 15 000 Euro aus.

In der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag wurde ein schwarzer Toyota Verso auf der Fetscherstraße gestohlen. Der Zeitwert lag noch bei 9 000 Euro. In der gleichen Nacht schlugen Diebe auf der Wachsbleichstraße zu und entwendeten ein weißes Motorrad vom Typ BMW G 650 Xchallenge. Es soll einen Zeitwert von 3 000 Euro haben. Letzter Tatort war die Dresdner Altstadt: Am Antonsplatz stahlen unbekannte Täter zwischen 19.50 und 22.30 Uhr einen Skoda Superb. Auch dieses Fahrzeug war gerade einmal ein Jahr alt. Die Polizei ermittelt in allen Fällen. (SZ/acs)

