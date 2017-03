Autodiebe scheitern vierfach

Görlitz. Unbekannte haben in Görlitz am Donnerstag ein Motorrad gestohlen. Tatort war ein Firmenparkplatz an der Christoph-Lüders-Straße. Die orange lackierte KTM Duke war auf das amtliche Kennzeichen GR-M 18 zugelassen. Die vier Jahre alte 125er war nach Angaben des Eigentümers rund 1800 Euro wert. Nach der KTM wird gefahndet.

Görlitz. Ein 38 Jahre alter Verkehrsrowdy hat am Donnerstagmorgen mit seinem Mercedes mehrfach einen vorausfahrenden Ford gerammt. Die Straftat geschah bei Görlitz auf der B6 zwischen dem Kreisverkehr an der Autobahnanschlussstelle und dem Abzweig zur Laubaner Straße. Zuvor soll der Beschuldigte der 59 Jahre alten Ford-Fahrerin im Kreisverkehr beinah die Vorfahrt genommen haben. Eine alarmierte Streife des örtlichen Reviers stoppte beide Fahrzeuge wenig später auf der Zeppelinstraße. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme, untersagten dem Mann aus Deutschland die Weiterfahrt und behielten seinen Führerschein ein. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Gefährdung des Straßenverkehrs befassen. Der Sachschaden an den Autos betrug in Summe rund 1000 Euro.

Niesky. Autodiebe haben in Niesky in der Nacht zum Freitag zwei Audis gestohlen. Der graue Q5 mit dem Kennzeichen NY-JL 2907 parkte vor einem Wohnhaus an der Rudolf-Breitscheid-Straße. Er verschwand spurlos. Der zweite Wagen, ein grauer A4 mit dem Kennzeichen NOL-PJ 116, verschwand zur selben Zeit an der Pestalozzistraße. Diesen Wagen versuchte eine Streife der Bundespolizei wenig später am Grenzübergang Ludwigsdorf zu stoppen. Doch der Dieb am Steuer gab Gas, durchbrach die Kontrollstelle und flüchtete nach Polen. Die Soko Kfz hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Den Zeitwert der Autos bezifferten die Eigentümer in Summe mit rund 47000 Euro. Nach den Audis wird international gefahndet.

Weißwasser. Unbekannte haben zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag in Weißwasser einen blauen VW Golf V gestohlen. Der Pkw mit dem Kennzeichen SPN-PG 169 stand an der Muskauer Straße. Den Zeitwert des zehn Jahre alten Autos bezifferte der Eigentümer mit rund 8500 Euro. Die Soko Kfz führt die weiteren Ermittlungen, nach dem Golf wird gefahndet. In der Nacht zum Donnerstag beschädigten Autodiebe an der Heinrich-Hertz-Straße das Türschloss eines parkenden VW Touran. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Fahrzeug einzudringen. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

Autodiebe scheitern vierfach

Zittau/Herrnhut/Oderwitz. Im Altkreis Löbau-Zittau haben Autodiebe in den vergangen zwei Tagen in vier Fällen versucht, ein Fahrzeug zu stehlen. Bereits am frühen Mittwochmorgen hat ein unbekannter Mann um 6 Uhr auf dem Parkplatz am Klinikum an der Leipziger Straße in Zittau probiert, die Fahrertür eines VW Caddy aufzubrechen. Die Tat misslang, an dem Volkswagen entstand Schaden von etwa 200 Euro. In Herrnhut rissen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag an der Dürningerstraße die Türklinken an einem parkenden VW Caddy ab. Sie konnten jedoch nicht in das Fahrzeug einbrechen. An dem Volkswagen entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

In Niederoderwitz versuchten Diebe zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag, am Otto-Buchwitz-Ring in einen abgestellten Seat Leon einzudringen. Auch hier scheiterten sie. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Im selben Zeitraum versuchten die Unbekannten ihr Glück bei einem Skoda Octavia, der Am Landwasser in Niederoderwitz stand. Auch hier hielt die Fahrertür den amateurhaften Versuchen der Täter stand. Der Sachschaden betrug rund 150 Euro.

Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren, deren Auswertung noch aussteht.