Autodiebe scheitern in Zittau an Subaru Der hinterlassene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Symbolfoto © dpa

Zittau. Vergeblich haben Autodiebe am Donnerstagnachmittag versucht, einen in der Humboldtsiedlung in Zittau parkenden Subaru zu stehlen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag auf Nachfrage mit.

Die Kriminellen drangen in das Auto ein, schafften es aber nicht, den Motor zu starten. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. (szo)

zur Startseite