Autodiebe scheitern in Görlitz mehrfach

Görlitz. In der Nacht zu Donnerstag haben in Görlitz Diebe in zwei Fällen vergeblich versucht, Autos zu stehlen. Die Taten scheiterten auch, weil die Besitzer zusätzliche Sicherungen eingebaut hatten, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz feststellte. Aus einem dritten Fahrzeug konnten unbekannte Täter jedoch ein Autoradio stehlen.

Bei beiden misslungen Diebstählen versuchten sich die Unbekannten vergeblich an einem Ford Mondeo. Im Wohngebiet Königshufen brachen sie zwar in den am Ostring parkenden Wagen eingebrochen, scheiterten jedoch sowohl an der Lenkradkralle als auch an der zusätzlich eingebauten Getriebesperre - einem sogenannten Bear-Lock. Das Automatikgetriebe ließ sich so nicht schalten, auch das Lenkrad blieb starr. Allerdings hinterließen die flüchtenden Diebe einen Sachschaden von etwa 2 000 Euro.

Auch Am Stadtgarten gelang es unbekannten Tätern nicht, einem Mondeo zu starten. Sie hatten den sogenannten OBD-Stecker in der Mittelkonsole genutzt und diesen vergeblich versucht zu überbrücken. Der Eigentümer bemerkte den Einbruch erst am Donnerstagabend und informierte die Polizei. Die Höhe des Sachschadens ist noch ungeklärt.

Einen klaren Überblick über den Schaden hat dagegen der Besitzer eines VW Golf. Dieser stellte am Donnerstagvormittag an der Albrecht-Thaer-Straße fest, dass sein Fahrzeug von Unbekannten durchwühlt worden war und das Autoradio fehlte. Der Stehlschaden betrug rund 300 Euro. Der Sachschaden belief sich auf circa 500 Euro. Die Täter beschädigten zudem das Türschloss eines daneben parkenden Transporters. Es war ihnen nicht gelungen, in den Bulli einzubrechen. Auch hier betrug der Schaden etwa 500 Euro. (szo)