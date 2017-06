Autodiebe scheitern in Görlitz an 24 Jahre altem Polo Die Kriminellen nehmen ein Autoradio mit und hinterlassen 200 Euro Sachschaden.

Görlitz. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in einen auf der Emmerichstraße geparkten Volkswagen eingedrungen. Augenscheinlich versuchten die Täter, den 24 Jahre alten Polo zu entwenden, scheiterten jedoch an den eingebauten Sicherungen. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Freitag mit.

Die Diebe entwendeten das Autoradio im Wert von etwa 40 Euro. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

