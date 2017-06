Autodiebe scheitern in Görlitz an 24 Jahre altem Polo Die Kriminellen nehmen ein Autoradio mit und hinterlassen 200 Euro Sachschaden.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in einen auf der Emmerichstraße geparkten Volkswagen eingedrungen. Augenscheinlich versuchten die Täter, den 24 Jahre alten Polo zu entwenden, scheiterten jedoch an den eingebauten Sicherungen. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Freitag mit.

Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 6 weiter 600 Euro ersparen die Haftstrafe Görlitz. Ein 27-jähriger Deutscher ist am Donnerstagabend im Polizeirevier auf der Gobbinstraße erschienen, um eine Anzeige zu erstatten. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann selbst bereits ein Haftbefehl existierte. Daraufhin bezahlte er die offene Geldstrafe von 600 Euro und ersparte sich dadurch die ansonsten fällige Ersatzfreiheitsstrafe. (szo) Außenspiegel gestohlen Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag den linken Außenspiegel eines auf der Friedhofstraße abgestellten neun Jahre alten Volkswagens gestohlen. Der Eigentümer schätzt den Wert des Spiegels auf etwa 400 Euro. Weiterer Sachschaden ist nicht entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo) VW Touran entwendet Zittau. Ein auf dem Martin-Wehnert-Platz abgestellter silbernfarbener VW Touran ist in der Nacht zum Freitag entwendet worden. Der etwa neun Jahre alte Wagen mit den amtlichen Kennzeichen ZI LA 199 hat nach Angaben seines Besitzers einen Wert von rund 8000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet. (szo) Kleinkraftrad spurlos verschwunden Zittau. Unbekannte haben am Donnerstag, zwischen 7.20 und 13.50Uhr, ein auf der Max-Müller-Straße in Zittau abgestelltes Kleinkraftrad entwendet. Das schwarze Zweirad der Marke Rex ist unter dem Versicherungskennzeichen 313 KRS registriert. Es hat nach Angaben des 37-jährigen Eigentümers einen Wert von ungefähr 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Krad wird gefahndet. (szo) Passat hat keine Räder mehr Ruppersdorf. Zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend sind bislang Unbekannte auf ein Firmengelände an der Großhennersdorfer Straße in Ruppersdorf eingedrungen. Sie entwendeten acht Kompletträder. Hierfür bockten sie einen stillgelegten Volkswagen auf und entwendeten die vier Alufelgen samt Reifen. Außerdem stahlen sie noch weitere vier, auf dem Grundstück abgelegte Räder. Den Wert der Beute schätzt der 34-jährige Eigentümer auf etwa 500 Euro. Sachschaden ist nicht entstanden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo) Auf Transporter aufgefahren Boxberg. Auf der Bundesstraße 156 ist es am Donnerstagnachmittag zwischen Boxberg und Weißwasser zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 56-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter ließ an einer Baustelleneinfahrt den Gegenverkehr passieren. Ein dahinter fahrender 20-Jähriger bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem VW Golf auf den Transporter auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3300 Euro. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. (szo)

Die Diebe entwendeten das Autoradio im Wert von etwa 40 Euro. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

