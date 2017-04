Autodiebe scheitern in fünf Fällen Polizei rät zu alternativen Sicherungsmethoden.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. In der Innenstadt von Görlitz sowie in Girbigsdorf sind in der Nacht zum Mittwoch Autodiebe in fünf Fällen gescheitert. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt etwa 1 000 Euro.

Im Schöpstaler Ortsteil Girbigsdorf waren an der Straße Am Hang ein Ford Mondeo und ein 3er BMW das Ziel der Täter. Sie waren in den Ford eingebrochen und suchten nach dem OBD-Stecker. Über diesen kann mithilfe von Computertechnik der Motor eines Autos problemlos gestartet werden. Das gelang ihnen jedoch nicht. Bei dem BMW, der unweit parkte, versuchten sie offenbar, mit einem Sender die funkgesteuerte Zentralverriegelung zu überlisten - was ihnen ebenfalls nicht gelang. Zurück blieb an beiden Autos Sachschaden.

An der Zittauer Straße in Weinhübel waren die Unbekannten in einen parkenden Ford Galaxy eingebrochen und versuchten es bei einem unweit stehenden Ford Mondeo. In dem Familien-Van versuchten sie, ebenfalls an den in der Mittelkonsole verbauten OBD-Stecker zu gelangen, was ohne Erfolg blieb. Zurück blieb an beiden Autos Sachschaden. Im Wohngebiet Königshufen waren die Täter am Nordring in einen parkenden Renault Scenic eingebrochen. Auch hier war der OBD-Stecker in der Mittelkonsole das Ziel der Täter. Es gelang ihnen jedoch nicht, den Motor des Wagens zu starten. Ohne Beute verließen die verhinderten Diebe den Ort des Geschehens.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät: Die digitalen Schnittstellen und funkgesteuerten Zentralverriegelung, insbesondere die bequemen Keyless-Systeme, sind Schwachstellen in modernen Autos. Sie erleichtern es Dieben, Fahrzeuge binnen Sekunden zu stehlen. Die Polizei empfiehlt Autobesitzern, sich bei einem Fachhändler Fachhandel über Methoden zu informieren, wie das Auto effektiver gegen Diebstahl geschützt werden kann. (SZ)

zur Startseite