Autodiebe scheitern im Oberland

Symbolbild. © dpa

Ebersbach-Neugersdorf. Zwei Fälle von versuchtem Autodiebstahl meldete die Polizei aus Ebersbach-Neugersdorf. In beiden Fällen gelang es den unbekannten Tätern nicht, mit ihrer Beute davonzufahren. Zurück blieb jedes Mal beträchtlicher Sachschaden.

In der Ebersbacher Oswald-Richter-Straße versuchten sie, einen VW Golf Plus zu entwenden. Die Täter scheiterten allerdings schon an der Fahrzeugtür. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

In Neugersdorf haben wurde zwischen dem 30. Dezember und dem 5. Januar versucht einen VW Passat an der Zittauer Straße zu stehlen. Die Täter beschädigten unter anderem das Zündschloss des Wagens. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1 000 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

