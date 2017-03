Hubschrauber unterstützt Lkw-Kontrollen Lausitz. Ein Hubschrauber der sächsischen Polizei hat am Mittwoch über der A4 Verkehrskontrollen der Autobahnpolizei unterstützt. Das „fliegende Auge“ patrouillierte über der Fernstraße zwischen Dresden und Görlitz. Der Fokus lag auf der Kontrolle des gewerblichen Schwerlastverkehrs. 14 ordnungswidrige Verstöße dokumentierte die Kamera des Hubschraubers. Streifen am Boden lotsten die betroffenen Lkw anschließend auf einen Parkplatz und besprachen mit den Fahrern ihren Fehler. 13 von ihnen hatten den Mindestabstand von 50 Metern zum Vorausfahrenden deutlich unterschritten. Ein Fernfahrer lieferte sich ein sogenanntes „Elefantenrennen“, als er einen anderen Lkw mit nicht wesentlich höherer Geschwindigkeit überholte. Auf alle Betroffenen wird ein Bußgeld von 80 Euro zukommen. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit den Fällen befassen.

Randale im Fahrstuhl Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend im City-Center an der Frauenkirche den Fahrstuhl beschädigt. Offenbar traten sie im Erdgeschoss und den beiden Obergeschossen gegen die Bedientableaus und randalierten in der Kabine. Dadurch entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer die Täter gesehen hat oder kennt, soll sich an das Polizeirevier in Görlitz unter 035816500 wenden.

Bauarbeiter entzünden Feuer Görlitz. Polizei und Feuerwehr sind Donnerstagmorgen in Görlitz zur Emmerichstraße geeilt. Anwohner bemerkten zuvor Rauch auf einem Grundstück. Auf einem Hinterhof qualmten Reste eines Lagerfeuers, welches offenbar Bauarbeiter am Vortag entzünden. Die Feuerwehr löschte die Glutreste ab. Zu Schaden kam niemand.

Autodiebe scheitern an Audi Zittau. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in Zittau in einen Audi A6 an der Christian-Keimann-Straße eingedrungen. Die Täter versuchten erfolglos, den Wagen zu starten. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Audi-Fahrer baut schweren Unfall Eibau. Ein 24-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Audi auf der B 96 in Richtung Zittau unterwegs gewesen. Der Wagen kam in Eibau nach einem Überholmanöver ins Schleudern, kollidierte mit einem parkenden Renault und fuhr anschließend gegen eine Mauer. Der Fahrer erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen. Die beiden männlichen Mitfahrer im Alter von 16 und 17 Jahren verletzten sich leicht. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 24-Jährigen einen Wert von umgerechnet 0,68 Promille. Nach ersten Schätzungen liegt der Gesamt-Unfallschaden bei rund 30000 Euro.