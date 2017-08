Autodiebe scheitern Einen Kleinwagen wollten Unbekannte klauen. Weit kamen sie jedoch nicht.

© Symbolfoto/Steffen Unger

In der Nacht zum Sonntag schlugen Unbekannte auf der Bahnhofstraße eine Seitenscheibe an einem Fiat Panda ein. So in das Fahrzeug gelangt, rissen sie die Lenkradverkleidung ab und schlossen den Wagen kurz. Weit kamen sie jedoch nicht. Nach etwa fünf Metern ließen die verhinderten Autodiebe den Kleinwagen stehen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. (szo)

