Autodiebe nehmen in Zittau Anhänger mit Der Wert des zweiachsigen Anhängers wird auf 4 000 Euro geschätzt.

Symbolfoto © dpa

Zittau. Unbekannte haben am Montagmorgen einen auf der Drausendorfer Straße in Zittau abgestellten Anhänger von einem Fahrzeug entfernt und mitgenommen. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag auf Nachfrage mit. Der Wert des zweiachsigen Anhängers wird von seinem Besitzer auf 4 000 Euro geschätzt. Die Polizei fahndet nach dem Anhänger. (sz/on)

