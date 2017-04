Autodiebe in Weißwasser aktiv Unbekannte haben von einem Audi und Seat die Räder montiert und einen VW Transporter entwendet.

Symbolbild. © Matthias Weber

Autodiebe sind in der Nacht zum Mittwoch in Weißwasser aktiv gewesen. So haben sie in der Nacht zum Mittwoch zwei Autos auf Steinen aufgebockt und die Räder demontiert, teilt Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz mit. Von einem Audi A5 an der Gartenstraße sowie von einem Seat an der Wolfgangstraße stahlen die Täter alle acht Kompletträder mitsamt den Felgen. Den Stehlschaden schätzten die Eigentümer auf insgesamt rund 2500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zudme haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch einen weißen VW T 5 entwendet. Der neun Jahre alte Transporter mit dem Kennzeichen GR-FH 780 parkte an der Hermannsdorfer Straße. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 7000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet. (szo/tc)

zur Startseite