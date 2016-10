Autodiebe in Weißwasser aktiv Unbekannte haben versucht, einen VW zu stehlen. Das schafften sie nicht, entwendeten dafür etwas aus dem Fahrzeug.

Symbolbild. © Matthias Weber

Unbekannte sind zwischen Sonntag- und Montagmorgen in einen VW Touran in Weißwasser eingedrungen. Darüber informiert die Polizei. Das Fahrzeug befand sich am Professor-Wagenfeld-Ring, als die Täter nach ihrer Angabe erfolglos am Zündschloss hantierten. Sie entwendeten dafür ein mobiles Navigationsgerät und drei Schachteln Zigaretten. Den Schaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 1500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo/tc)

