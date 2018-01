Autodiebe festgenommen Die Kriminalpolizei hat zwei Köpfe einer Bande verhaftet, die auch im Landkreis Bautzen aktiv war. Für ihre Taten benutzten die Kriminellen moderne Technik.

Mit solch einem Spezialgerät lassen sich Keyless-Systeme von Fahrzeugen innerhalb weniger Sekunden knacken. © NDR

Bautzen. Ein bedeutender Schlag gegen eine grenzüberschreitend agierende Bande von Autodieben ist der sächsischen und der polnischen Polizei in der vergangenen Woche gelungen: Am Donnerstagmorgen wurden in Görlitz und der polnischen Grenzgemeinde Piensk nahezu zeitgleich zwei Köpfe der Tätergruppierung festgenommen. Gegen die Bande wurde seit mehr als einem halben Jahr mit großem personellen und materiellen Aufwand ermittelt, teilen Polizeidirektion und Staatsanwaltschaft Görlitz mit.

Die Ermittler werfen dem einen Tatverdächtigen, einem 27-jährigen Polen, vor, seit Mai 2017 mindestens 16 Autos im Wert von 350.000 Euro gestohlen zu haben. Ein ebenfalls festgenommener 24 Jahre alter Mittäter, ebenfalls polnischer Staatsangehöriger, soll an zwölf Taten beteiligt gewesen sein.

Hochwertige Fahrzeuge

Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich vornehmlich um hochwertige Fahrzeuge der Marken Audi und BMW, die überwiegend in den Landkreisen Bautzen und Görlitz entwendet wurden. Die Täter machten sich in den meisten Fällen Sicherheitslücken bei schlüssellos betriebenen Fahrzeugen zunutze.

Sicherheitsrisiko schlüssellos betriebenes Fahrzeug zurück 1 von 5 weiter Was sind schlüssellos betriebene Fahrzeuge? Schlüssellos betrieben Fahrzeuge haben – wie der Name sagt – keinen Schlüssel zum Verschließen und Starten des Fahrzeugs mehr. Diese Rolle übernimmt ein sogenanntes Keyless-Go-System – eine Karte die ständig digitale Funksignale sendet. Der Komfort für den Fahrer, nicht mehr mit dem Autoschlüssel hantieren zu müssen, wird vom Risiko aufgehoben, dass Diebe das Signal mit technischen Mitteln auffangen und für ihre kriminellen Zwecke nutzen können. Wie gehen Autodiebe vor? Die Diebe suchen mit einem speziellen Empfänger das Funksignal der Schlüsselkarte. Diese liegt beispielsweise in einem Haus auf der Garderobe, während das Auto in der Garage steht. Die Funkwellen durchdringen auch Wände. Haben die Täter dieses einmal aufgefangen, geht alles ganz schnell. Sie treten an den Wagen heran, imitieren auf technischem Weg das aufgefangene Signal und gaukeln der Dekodertechnik des Autos so vor, dass es der Eigentümer wäre, der vor der Wagentür stünde. Die Zentralverriegelung öffnet die Türen, per Knopfdruck lässt sich der Motor sofort starten – und die Diebe fahren mit dem Fahrzeug davon. Welche Fahrzeuge sind besonders gefährdet? Betroffen waren und sind insbesondere Pkw der Volkswagen-Gruppe, also der Marken VW, Audi und Skoda, aber auch Mazda, BMW oder Renault. In den Landkreisen Bautzen und Görlitz wurden im Jahr 2016 insgesamt 409 Fahrzeuge tatsächlich gestohlen. In weiteren 189 Fällen scheiterten die Täter aus verschiedensten Gründen, so dass die Diebstähle im Stadium des Versuches steckenblieben. Für das Jahr 2017 liegen derzeit noch keine abschließenden Fallzahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik vor, doch ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl der versuchten und auch vollendeten Autodiebstähle in der Oberlausitz deutlich erhöht hat. Schwerpunkt ist unverändert der grenznahe Raum zur polnischen Republik, insbesondere die Region in und um Görlitz, Zittau und auch Weißwasser. Aber auch die Mittelzentren Bautzen und Hoyerswerda stehen immer wieder im Fokus. Wie viele dieser Diebstähle tatsächlich schlüssellos betriebene Fahrzeuge betrafen, ist aus der Kriminalstatistik nicht herauszulesen – sicher ist jedoch dass die Zeiten des gewaltsamen Aufbrechens mehr und mehr der Vergangenheit angehören werden. Heutige Diebesbanden gehen immer öfter hochtechnisiert und arbeitsteilig zu Werke. Wie können Eigentümer ihre schlüssellos betriebenes Fahrzeuge vor fremdem Zugriff schützen? Der erste Schritt ist, sich bewusstzuwerden, dass schlüssellos betriebene Fahrzeuge im Fokus von Autodieben stehen. Ebenso stellen die werkseitig verbauten Sicherungssysteme für moderne Autodiebe oftmals kaum ernstzunehmende Hürden dar. Es bedarf also zusätzlicher Sicherungen und damit Eigeninitiative und einen finanziellen Mehraufwand, um Dieben den Zugriff auf ihren Pkw zu erschweren. Die Polizei empfiehlt: • Lassen Sie Ihre Schlüsselkarte nicht irgendwo rumliegen, sondern lagern Sie ihn nach Möglichkeit immer in einem abgeschirmten Behältnis, damit das Funksignal des Transponders nicht nach außen dringen und von Unberechtigten ausgelesen werden kann.

• Stellen Sie Ihren Wagen nach Möglichkeit in verschlossenen Garagen ab. Wenn das nicht möglich ist, können auch mechanische Sperrbügel oder andere Sperren am selbstverständlich immer verschlossenen Grundstückstor ein Plus an Sicherheit bedeuten.

• Der Einsatz einer Parkkralle oder einer Lenkradsperre kann auch zu Hause nicht schaden.

• Die Polizei rät zum Einsatz alternativer Sicherungsmethoden, beispielsweise mechanische, mit einem Schlüssel verriegelbare Getriebesperren oder versteckt verbaute Möglichkeiten zu Kraftstoff- oder Zündunterbrechung.

• Bei der Anschaffung von Fahrzeugen im Wert mehreren 10.000 Euro oder mehr sollte auch die Investition in zusätzliche GPS-Ortungstechnik eigentlich keine wirkliche Frage mehr sein. Mithilfe der bestenfalls in Echtzeit vorliegenden Informationen ist es der Polizei bereits mehrfach gelungen, gestohlene Fahrzeuge noch während der Verbringung oder in einem Versteck zu orten und sicherzustellen.

• Kommt eine Videoüberwachung ihres Grundstücks in Frage? Dann bitte mit einem ausgereiften technischen System, das auch nachts gut erkennbare Bilder liefert. Ein einfacher Grundsatz lautet: Alles, was Zeit kostet, mehr Aufwand bedeutet oder die Gefahr erhöht, entdeckt zu werden, kann Diebe abschrecken. Wo kann man sich Rat und Hilfe holen? Als fachkundige Ansprechpartner zu allen Fragen rund um das Thema des Eigentumsschutzes stehen die Fachberater der polizeilichen Beratungsstellen gerne zur Verfügung. Kontakt: Telefon 03581 4684022, E-Mail: praev.pd-gr@polizei.sachsen.de

Die enge Kooperation der Staatsanwaltschaften beiderseits der Neiße ermöglichte es, die Haftbefehle gegen beide Männer und mehrere Durchsuchungsbeschlüsse zu vollstrecken. Auf Grundlage dieser schlugen die Ermittler der Görlitzer Kriminalpolizei und der Kriminalabteilung der KPP Zgorzelec am Donnerstagmorgen in präzise koordinierten Aktionen zu. Mit Unterstützung der deutsch-polnischen Gemeinsamen Fahndungsgruppe (GFG) Neiße und der Gemeinsamen Fahndungsgruppe (GFG) Bautzen der Kriminal- und Bundespolizei nahmen die Ermittler im Görlitzer Stadtgebiet den 27-jährigen Tatverdächtigen fest. Zeitgleich ergriffen die polnische Polizei und Fahnder der GFG Neiße den zweiten Beschuldigten in der polnischen Kleinstadt Piensk.

Kriminelle nutzen aufwendige Technik

Unmittelbar im Anschluss durchsuchten polnische und sächsische Polizisten in Piensk und Bogatynia die Wohnungen der beiden Männer sowie weitere von den Beschuldigten angemietete Räume. Dort stellten die Ermittler unter anderem technische Hilfsmittel sicher, welche die Männer zum Diebstahl von Kraftfahrzeugen genutzt haben sollen. Hierbei fielen den Polizisten auch computergestützte Diagnosegeräte zum Einsatz an OBD-Schnittstellen moderner Autos und digitale Funktechnik zum Öffnen schlüssellos betriebener Fahrzeuge in die Hände. Mithilfe der Gerätschaften sollen die Tatverdächtigen in der Lage gewesen sein, selbst mordernste Fahrzeuge binnen kürzester Zeit beinahe ohne erkennbare Schäden zu öffnen und deren Motoren zu starten. Alleine der Beschaffungswert der Einbruchsutensilien belief sich nach ersten Schätzungen auf mehrere 10.000 Euro.

Hohe Strafe droht

Der in Görlitz festgenommene 27-Jährige wurde noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ihn erwartet ebenso wie seinen Mittäter im Falle einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an, insbesondere zu etwaigen weiteren Mittätern und ihren Auftraggebern. Auch prüfen die Kriminalisten, ob weitere Autodiebstähle in der Region auf das Konto der nun zerschlagenen Gruppierung gehen. (szo)

zur Startseite