Diebe müssen Opel schieben Zittau. Die Diebe eines Ausbildungsfahrzeuges aus einer Werkstatt an der Hochwaldstraße in Zittau haben wohl wenig Freude an ihrer Freude empfunden. Noch bevor ein Verantwortlicher des Berufsschulzentrums die Polizei am Donnerstagmorgen über den Verlust des nicht fahrbereiten Opel Corsa informierte, konnte eine Streife des örtlichen Polizeireviers den Fall aufklären. Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten die Beamten in der Nacht an der Hainstraße zwei 29 und 36 Jahre alte Zittauer. Die Männer schoben in einem Garagenkomplex den Kleinwagen in einen Unterstand. Die Berufsschule konnte den Opel zwischenzeitlich wieder in Empfang nehmen.

Autodiebe fahren sich auf Wiese fest Chemnitz/Bogatynia. Eine Streife der gemeinsamen Fahndungsgruppe Neiße der Polizeidirektion Görlitz und der polnischen Polizei hat am Freitagmorgen in der Nähe des Witka-Stausees ain Polen ein gestohlenes Auto sichergestellt. Die Beamten nahmen auch die zwei mutmaßlichen Diebe vorläufig fest. Den Zivilfahndern war in der Nähe der polnischen Kleinstadt Bogatynia ein neuwertiger Audi A6 aufgefallen, der in Richtung Zgorzelec fuhr. Sie folgten dem Wagen unbemerkt und überprüften währenddessen das in Brandenburg zugelassene Kennzeichen. Das Ergebnis: Der Audi wurde kurz zuvor in Chemnitz gestohlen. Als der Wagen sich auf dem Areal eines Bauernhofes auf einer nassen Wiese festfuhr, griffen die Beamten zu und nahmen die beiden 34 sowie 38 Jahre alten Insassen aus Polen vorläufig fest. Der erst wenige Wochen alte Audi blieb unbeschädigt. Er war etwa 90000 Euro wert. Eine Streife der polnischen Polizei stellte das Fahrzeug sicher.

Mit Gürtel geschlagen Görlitz. Zu einer Auseinandersetzung ist es am Donnerstagvormittag in Görlitz auf der Berliner Straße gekommen. Ein 25-jähriger Syrer hat aus bislang unbekannten Gründen mit einem Gürtel auf einen 21 Jahre alten Landsmann eingeschlagen. Zeugen informierten die Polizei. Der Tatverdächtige flüchtete noch vor Eintreffen der Beamten. Der 21-Jährige verletzte sich leicht.

Randalierer in Gewahrsam genommen Görlitz. Beamte des Einsatzzuges der Polizeidirektion haben am Donnerstagabend in der Görlitzer Innenstadt einen Randalierer in Gewahrsam genommen. Der 33-jährige Tatverdächtige hatte an mindestens drei parkenden Fahrzeugen an unterschiedlichen Orten die Außenspiegel abgeschlagen. Der Sachschaden betrug nach ersten Schätzungen rund 700 Euro. Zeugen beobachteten die Taten und informierten die Polizei. Als eine Streife des Einsatzzuges den Tatverdächtigen aus Deutschland wenig später in der Krischelstraße stellte, leistete dieser Widerstand. Daher fixierten die Polizisten den 33-Jährigen und nahmen ihn für die nächsten Stunden in Gewahrsam. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Sachbeschädigungen dauern an.

Diebe dringen in Wohnung ein Görlitz. Unbekannte sind am Donnerstag in Görlitz im Verlauf des Tages in eine Wohnung an der Struvestraße eingedrungen. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten aus einem Schrank eine Geldkasse mit einem vierstelligen Bargeldbetrag. Außerdem stahlen die Unbekannten zwei Laptops sowie Silberschmuck. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer in Summe auf rund 4000 Euro. Zum Sachschaden konnte er noch keine Angaben machen.

Unbekannte entsorgen Müll illegal Sohland am Rotstein. Die Polizei sucht Zeugen zu einer illegalen Müllentsorgung. Unbekannte haben zwischen dem 10. und 11. Oktober 2017 in Sohland am Rotstein auf einem Wildparkgelände unbefugt etwa eine Tonne Asbestzement abgeladen. Ein Verantwortlicher schätzte den Schaden auf einen dreistelligen Betrag. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, soll sich im Polizeirevier Görlitz (035816500) melden.

Unbekannte stehlen Skoda Waltersdorf. Unbekannte haben am Donnerstagabend haben auf einem Parkplatz an der Lausche in Waltersdorf einen Skoda Octavia gestohlen. Der schwarze Kombi war auf das Kennzeichen LB-GA 383 zugelassen und zwei Jahre alt. Den Zeitwert des Firmenwagens bezifferte der Eigentümer mit rund 25000 Euro. An Bord waren zudem Büroutensilien im Wert von etwa 5000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Skoda wird international gefahndet.

Zwei Garagen aufgebrochen Walddorf. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag sind in Walddorf in zwei Garagen an der Käthe-Kollwitz-Straße eingedrungen. Die Täter entwendeten daraus insgesamt drei Reifensätze mit Alufelgen, ein Schutzgasschweißgerät, ein Kinderquad sowie einen 20 Liter Kanister mit Diesel. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer in Summe auf etwa 2700 Euro. Es entstand Sachschaden von rund 100 Euro.

Einbrecher in Garage und Laube Hetzwalde. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in Hetzwalde in eine Gartenlaube sowie eine Blechgarage am Hetzwalder Ring eingedrungen. Die Täter entwendeten unter anderem eine Petroliumlampe aus Messing, eine Kettensäge der Marke Husqvarna sowie eine Anglerausrüstung. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 3000 Euro. Es entstand zudem Sachschaden von etwa 200 Euro.