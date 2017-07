Autodieb vor Gericht Ein Mann klaut einem Pulsnitzer erst den Schlüssel seines Opels – und dann das Fahrzeug. Doch besonders weit kommt er nicht.

© Uwe Soeder

Nach einem gänzlich missglückten Autoklau steht an diesem Mittwoch ein 34-Jähriger vorm Bautzener Amtsgericht. Dem Mann wird vorgeworfen, Ende Februar versucht zu haben, an einem frühen Abend in Pulsnitz mit einem Opel Corsa davonzufahren. Doch besonders geschickt stellte sich der Rumäne dabei offenbar nicht an. Weil er auf der Gartenstraße einen Kleinwagen von VW gerammt haben soll, griffen Zeugen, die ihn dabei beobachtet hatten, zum Telefon. Die herbeigeeilten Beamten konnten kurze Zeit später den 34-Jährigen schließlich in der Nähe des Pulsnitzer Bahnhofs schnappen. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Den Opel soll der Beschuldigte direkt mit dem passenden Schlüssel geöffnet haben. Den habe er nur einen Tag zuvor direkt vom Besitzer des Opels geklaut – am Leipziger Hauptbahnhof. Dort war einem Pulsnitzer in einem Backshop der Rucksack entwendet worden. Darin befanden sich neben dessen Fahrkarte für die Heimfahrt auch die Schlüssel und die Papiere für das Fahrzeug. Damit ausgestattet, so wirft es die Staatsanwaltschaft vor, sei der 34-Jährige dann nach Pulsnitz gefahren, um sich das Auto unter den Nagel zu reißen.

Als die Beamten den Autodieb dingfest machten, konnte er keinen Führerschein vorweisen. Der Schaden bei dem Zusammenprall mit dem Volkswagen wird auf 8 000 Euro beziffert. Der Rumäne ist bereits mehrfach vorbestraft. (SZ/sko)

Gerichtsverhandlung, Mittwoch, 5. Juli, 9 Uhr, Amtsgericht Bautzen, Lessingstraße 7, Raum 128.

zur Startseite