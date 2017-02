Autodieb steckt in der Klemme Ein 40-Jähriger fuhr sich nachts in Rückersdorf fest. Die Polizei kam ihm zu Hilfe – und musste den Mann dann festnehmen.

Dieser Skoda hat sich Mittwochnacht in Rückersdorf festgefahren. Der Fahrer hatte nicht nur deswegen ein Problem. © Alexander Grützner

Es war mitten in der Nacht, als Alexander Grützner aufschreckte. Ein ungewohntes Geräusch hatte den Rückersdorfer geweckt. Ein Automotor, der aufheulte, immer und immer wieder. Außerdem ein fluchender Autofahrer, der mit seinem Wagen nicht mehr vom Fleck weg kam.

Abgespielt hat sich diese skurrile Szene am frühen Mittwochmorgen, gegen 3 Uhr, an der Oberdorfstraße in Rückersdorf. Alexander Grützner beobachtete den verzweifelten Mann eine Weile durch das Fenster. Dann ging er nach dem Rechten schauen. Ihm kam die ganze Szenerie von vornherein etwas spanisch vor. Ihn zog es aber vor allem nach draußen, um zu helfen. Der Autofahrer kämpfte mit dem Schnee. Sein Skoda Oktavia Kombi mit Sebnitzer Kennzeichen hatte sich auf eisigem Untergrund festgefahren. Es ging nicht mehr vor, noch zurück. Etwa eine Stunde lang versuchte der 40-jährige Deutsche im Dunkeln, den Wagen zu bewegen. In seiner Not schleppte er sogar Holzbalken an, legte sie unter die Vorderreifen. Auch eine Decke und Warnwesten kamen zum Einsatz. Sie sollten den Rädern wieder Grip verleihen. Doch jeder Versuch scheiterte, berichtet Alexander Grützner.

Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 6 weiter Mit über zwei Promille hinterm Steuer Klingenberg. Mit über zwei Promille im Blut war Mittwochvormittag ein 44-Jähriger mit einem Mazda unterwegs. Beamten des Polizeireviers Dippoldiswalde hatten das Fahrzeug im Ortsteil Höckendorf auf der Straße Schenkenberg gestoppt und den Fahrer (44) einer Kontrolle unterzogen. Dabei bemerkten sie bei ihm Alkoholgeruch. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme und nahmen den Führerschein des Mannes in Verwahrung. Der 44-Jährige muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Peugeot überschlägt sich Hohnstein. Die Fahrerin (71) eines Peugeot befuhr mit ihrem Fahrzeug Mittwochnachmittag die S 161 von Heeselicht in Richtung Stürza. Die tiefstehende Sonne blendete sie. Dadurch kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug in der Folge. Die 71-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Einbruch in Einfamilienhaus Dippoldiswalde. Im Verlaufe des Mittwochs verschafften sich Unbekannte über ein Kellerfenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Alten Altenberger Straße. Sie durchsuchten das Haus und stahlen rund 80 Euro Münzgeld. Der Sachschaden wurde auf rund 50 Euro beziffert. Alkoholisierte Radfahrerin gestoppt Freital. Beamte des Polizeireviers Dippoldiswalde stoppten Mittwochnacht gegen 23 Uhr eine Radfahrerin auf der Dresdner Straße. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch und führten einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lag bei 1,78 Promille. Eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr waren die Folge. Bargeld gestohlen Dippoldiswalde. In der Nacht zum Mittwoch hebelten Unbekannte ein Fenster zu einem Geschäft an der Altenberger Straße in Schmiedeberg auf. So in die Räume gelangt, durchsuchten sie diese und stahlen aus der Kasse sowie einer Geldkassette rund 1.000 Euro Bargeld. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 100 Euro. Kassenautomaten aufgebrochen Königstein. Unbekannte haben zwei Kassenautomaten in einer öffentlichen Toilette am Reißiger Platz aufgehebelt und das Geld aus den Geräten gestohlen. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor. Die Täter müssen zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag am Werk gewesen sein. Die Polizei fragt. Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Pirna entgegen.

Als er den Mann ansprach, war dieser bereits ungehalten. Was er mitten in der Nacht hier mache, wollte der Rückersdorfer wissen. Grützner kennt so gut wie jeden Anwohner im Ort. Dieses Gesicht gehörte nicht dazu. Außerdem stand der Wagen nicht einfach nur auf der Straße. Der Skoda wurde auf ein verlassenes Grundstück gefahren. Der Dreiseithof an der Oberdorfstraße steht schon länger leer, der Eigentümer scheint sich nicht darum zu kümmern. Deshalb hatte sich auf dem Areal eine dicke Schneedecke angesammelt, die nicht geräumt wurde. Sie wurde dem Skodafahrer zum Verhängnis. „Der Mann behauptete mir gegenüber, er sei auf der Suche nach Antiquitäten“, schildert Alexander Grützner. Grützner traute der Sache nicht so recht. Sein Gefühl war richtig.

Anwohner informierten schließlich die Polizei, um dem Autofahrer zu helfen. Beamte des Sebnitzer Reviers fuhren nachts nach Rückersdorf. Helfen konnten sie dem Skoda-Fahrer allerdings nicht. Im Gegenteil. Bei der Kontrolle vor Ort stellte sich heraus, dass der 40-Jährige keine Fahrzeugpapiere vorlegen konnte. Denn der Wagen wurde in der gleichen Nacht in Rennersdorf-Neudörfel gestohlen. Der eigentliche Besitzer hatte den Diebstahl seines Skodas zu dieser Zeit noch nicht bemerkt. Er wurde erst auf den Diebstahl aufmerksam, als die Polizisten wenig später bei ihm klingelten. Für den Autodieb endete die nächtliche Spritztour damit in Rückersdorf. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Er wurde am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das gestohlene Auto selbst blieb noch bis zum Vormittag im Eis stecken. Der Wagen wurde dann von seinem eigentlichen Besitzer aus Rennersdorf-Neudörfel abgeholt. Die Spuren der kriminellen Nacht sind jedoch immer noch in Rückersdorf zu sehen. „Die Decken, Warnwesten und Holzbalken hat der Eigentümer nicht mitgenommen, sondern liegen lassen“, sagt Anwohner Alexander Grützner.

