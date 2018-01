Autodieb resigniert im Schnee Der 26-Jährige lieferte sich im tschechischen Neustadt an der Tafelfichte eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Die Polizei konnte einen flüchtenden Autodieb im tschechischen Neustadt an der Talfichte stellen. (Symbolbild) © dpa

Nove Mesto. Ein Autodieb hat seine fast 500 Kilometer lange Fahrt von München aus am vergangenen Mittwoch in der tschechischen Ortschaft Neustadt an der Tafelfichte beendet. Das meldet ein Onlineportal unter Berufung auf die Pressestelle der Polizei Liberec. Den Beamten war ein BMW Cabriolet M6 mit Münchener Kennzeichen aufgefallen, der dem äußeren Eindruck nach noch mit Sommerreifen unterwegs war. Der Wagen fuhr in Richtung Polen. Wegen der verschneiten Fahrbahn konnte der Fahrer kaum Gas geben und schlitterte hin und her. Die Beamten verfolgten ihn. Der Fahrer lenkte das Auto an den Straßenrand, sprang aus dem fahrenden Auto und floh.

Nach einer etwa drei Kilometer langen Verfolgung zu Fuß schnappten ihn die Beamten. Das Fahrzeug war vom Besitzer in München als gestohlen gemeldet. Unter Umständen erwartet den Fahrer eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Jahren wegen Diebstahls. Die tschechische Polizei teilte mit, dass es sich um einen 26 Jahre alten Ausländer handele, ohne dessen Nationalität zu nennen. (kpl)

