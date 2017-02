Autodieb nach Flucht gestellt

Verkehrsunsicheren Lastzug gestoppt Nieder Seifersdorf. Für einen 47-jährigen Lkw-Fahrer ist Donnerstagvormittag bei Nieder Seifersdorf die Reise vorerst beendet gewesen. Er war mit seinem Gespann, das genug Grund zur Besorgnis lieferte, auf der A4 in Richtung Görlitz unterwegs. Die Achskörper der A- und B-Achse waren verschoben, die Bremswellen ausgeschlagen und alle Gestängesteller defekt. Die Anhängekupplung war ebenfalls beschädigt. Eine Streife des Verkehrsüberwachungsdienstes der Polizeidirektion untersagte dem Mann die Weiterfahrt, nachdem ein Sachverständiger das Gespann als verkehrsunsicher einstufte. Die Zugmaschine durfte nach Abbau der Anhängekupplung im Solobetrieb weiterfahren. Es folgten Anzeigen gegen den Fahrer und auch gegen den Halter der Kombination.

Kleintransporter aufgebrochen Niesky. In Niesky sind Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag in einen VW T4 eingedrungen. Der Transporter stand auf der Rudolf-Breitscheid-Straße. Als Beute nahmen die Täter diverse Werkzeuge im Wert von etwa 850 Euro an sich. Angaben zum Sachschaden sind derzeit nicht bekannt. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren.

Verpuffung in Doppelhaushälfte Sohland. In Sohland am Rotstein ist es am Donnerstagabend im Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte an der Dorfstraße zu einer Verpuffung gekommen. Eine 83-jährige Frau und ein 60-jähriger Mann kamen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Räume sind so stark beschädigt, dass sie derzeit unbewohnbar sind. Kriminaltechniker und Brandursachenermittler waren vor Ort im Einsatz. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kann ein technischer Defekt als Ursache nicht ausgeschlossen werden.

VW Multivan gestohlen Oybin. Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Oybin einen VW Multivan gestohlen. Das zwei Jahre alte Auto mit dem Kennzeichen FF-AS 18 stand in der Jonsdorfer Straße. Den Zeitwert des dunkelblauen Wagens bezifferte der Eigentümer mit rund 45000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Volkswagen.

Navi entwendet Seifhennersdorf. Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag ein Navigationsgerät vom Typ Navigon 7 in Seifhennersdorf gestohlen. Unbekannte schlugen dafür die Seitenscheibe des auf der Rumburger Straße stehenden Ford Galaxys ein und nahmen so das Gerät an sich. Der Wert des Navigationsgerätes wird mit etwa 180 Euro beziffert. Der am Auto entstandene Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

Mit Tempo 89 durch Oppach Oppach. Der Verkehrsüberwachungsdienst der Polizeidirektion hat am Donnerstagvormittag auf der August-Bebel-Straße die Geschwindigkeit der Fahrzeuge kontrolliert, die in Richtung Wurbis unterwegs waren. Hier gilt Tempo 50. Binnen vier Stunden passierten rund 540 Fahrzeuge die Lichtschranken. Lediglich neun fuhren schneller als erlaubt. Ein BMW fuhr mit 89 Kilometer pro Stunde an der Messstelle vorbei. Dem Fahrer drohen nun 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Diebstahl von Baustelle Uhyst. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag ein Heizgerät und Diesel aus mehreren Baufahrzeugen in Uhyst gestohlen. Etwa 180 Liter Kraftstoff entwendeten die Diebe aus den an der ehemaligen Bahnstrecke Hoyerswerda-Görlitz abgestellten Bagger und Radlader. Der Schaden wird mit etwa 1500 Euro beziffert.