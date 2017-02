Autodieb nach Flucht gestellt Bautzen. Einen Autodieb hat die Gemeinsame Fahndungsgruppe Bautzen am Freitagmorgen auf der A 4 gestellt. Eine Streife wollte auf Höhe der Anschlussstelle Bautzen-Ost einen Audi A 5 kontrollieren. Der 31-jährige Fahrer ignorierte die Zeichen der Beamten und versuchte, über den Standstreifen zu flüchten. Nachdem der Mann so mehrere Fahrzeuge überholt hatte, verlor er die Kontrolle über den Audi. Er fuhr rechts auf den Grünstreifen, schleuderte zurück auf die Fahrbahn, kollidierte mit einem Chrysler Grand Voyager und prallte gegen die Leitplanke. Der Chrysler wurde in Folge dessen ebenfalls gegen die Leitplanke geschleudert. Die sechs Insassen hatten Glück im Unglück – sie wurden nicht verletzt. Umherfliegende Fahrzeugteile beschädigten allerdings noch einen VW. Der Audi-Fahrer versuchte schließlich, zu Fuß zu flüchten. Beamte konnten den Polen stoppen und vorläufig festnehmen. Wie sich herausstellte, hatte er das Fahrzeug in Hanau gestohlen.

Hoher Schaden nach Kollision Radibor. Am Donnerstagabend sind im Radiborer Ortsteil Camina zwei Pkw zusammengestoßen. Ein Mazdafahrer hatte die S 106 überquert und war dabei mit einem Ford auf der Staatsstraße kollidiert. Verletzt wurde niemand, beide Fahrzeuge waren allerdings ein Fall für den Abschleppdienst. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 14 000 Euro.

Rotes Rad gestohlen Bautzen. Diebe haben in Bautzen ein rotes Damenfahrrad gestohlen. Es verschwand in der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag aus einem Carport an der Wendischen Straße. Das 26-Zoll-Bike im Wert von etwa 250 Euro war mit einem Schloss gesichert. Als Besonderheit befanden sich am Rahmen langgezogene weiße Blumenranken. Das Fahrrad verfügt außerdem über eine große rote Klingel mit weißen Punkten.

Zu schnell unterwegs Burkau. Am Donnerstag kontrollierte der Verkehrsüberwachungsdienst die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der A 4 am Burkauer Berg. In der Zeit von 14:30 Uhr bis 20:30 Uhr wurden insgesamt etwa 6 000 Fahrzeuge erfasst. Auf dem Streckenabschnitt beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. 124 Autofahrer waren schneller unterwegs. Negativer Spitzenreiter war ein BMW mit Kölner Kennzeichen, der mit 147 km/h geblitzt wurde. Laut Tatbestandskatalog kommen auf den Fahrer 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Zentralregister und ein Monat Fahrverbot zu.

Reifenplatzer auf der Autobahn Pulsnitz. Glück im Unglück hatten die Insassen eines Pkw, bei dem am Donnerstagabend auf der A 4 ein Reifen platzte. Der Fahrer war zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz unterwegs. Er konnte sein Auto auf den Seitenstreifen lenken und einen Abschleppdienst rufen. Eine zufällig hinzukommende Streife der Autobahnpolizei sicherte die Unglücksstelle ab.

Zeugensuche nach Einbruch in Lottoladen Bretnig-Hauswalde. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch, der sich am 3. Februar gegen 23 Uhr am Klinkenplatz in Bretnig-Hauswalde ereignet hat. Unbekannte waren in ein Lottogeschäft mit integrierter Postfiliale eingestiegen und hatten einige hundert Euro Bargeld sowie Briefmarken im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Offenbar wurde im Vorfeld ein weißer Pkw Kombi mit Berliner Kennzeichen auf dem Parkplatz an der benachbarten Bushaltestelle gesehen. Genutzt wurde das Auto demnach von drei Männern mit südländischem Aussehen. Später fuhren die Männer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Autobahnauffahrt Ohorn. Zeugen, die die Männer beziehungsweise das Auto gesehen haben und vielleicht Angaben zum Fahrzeug-Kennzeichen können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise: 03581 468100