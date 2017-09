Autodieb gestoppt

Wilsdruff. In der Nacht zum Mittwoch ist ein Mercedes Sprinter von der Heinrich-Heine-Straße in Wilsdruff gestohlen worden. Der Wert des speziell ausgerüsteten Werkstattwagens beträgt etwa 75.000 Euro. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeibeamte aus Brandenburg das Fahrzeug in Fürstenwalde ausfindig machen. Sie stoppten den Kleintransporter und nahmen den Fahrer, einen 20-jährigen polnischen Staatsbürger, fest. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Autodiebstahls ermittelt.

Drei Fahrzeuge aufgebrochen

Dölzschen. In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in einen Opel Corsa an der Tharandter Straße, einem Hyundai an der der Straße Am Kohlgraben sowie einen VW an der Straße Am Kirschberg ein. Die Täter zerschlugen jeweils eine Seitenscheibe und stahlen zwei Portmonees sowie einen Beutel mit Kleingeld aus den Fahrzeugen. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor.