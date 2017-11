Autodieb geschnappt

Nachbarin bedroht – Täter festgenommen Bautzen. Am Montagabend rief eine 22-Jährige in Bautzen die Polizei zur Hilfe. Sie war an ihrer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Dr.-Salvador-Allende-Straße von einem 32-jährigen Bewohner bedroht worden. Den Angaben nach soll er eine Pistole auf sie gerichtet haben. Die junge Frau schloss geistesgegenwärtig die Tür. Der Täter flüchtete und trat dabei die Glasscheibe der Haustür ein. Mehrere Polizeistreifen suchten nach dem 32-jährigen Mann und ergriffen ihn wenig später in dem Wohngebiet. Er hatte eine Softair- und eine Gasdruckpistole bei sich. Eine waffenrechtliche Erlaubnis konnte er nicht vorweisen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

13-Jährige belästigt Bautzen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einer sexuellen Belästigung am späten Montagnachmittag in Bautzen. Bei Einbruch der Dunkelheit soll ein unbekannter Mann an der Löbauer Straße an der Bußhaltestelle Hegelstraße eine 13-Jährige zu Boden gedrückt und auf den Mund geküsst haben. Das Mädchen wehrte sich. Der dunkel gekleidete Brillenträger ließ von ihr ab und flüchtete in Richtung der Kreuzung Paul-Neck-Straße. Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt. Durch die Tat erlitt die 13-Jährige Verletzungen am Mund. Die Tat geschah zwischen 17 und 17.15 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefon 03591 356-0 entgegen.

Hilfe in letzter Sekunde Bautzen. Glück im Unglück hatte am späten Montagnachmittag ein Brummi-Fahrer auf Autobahn bei Bautzen. Der 57-Jährige bekam gesundheitliche Probleme. Er schaffte es gerade noch rechtzeitig, seinen Truck auf der Raststätte Oberlausitz abzustellen und den Notruf zu wählen. Der Notarzt wies den Mann sofort zur weiteren Behandlung in ein Klinikum ein, es war Eile geboten. Eine Streife der Autobahnpolizei informierte die Spedition. Schnell organisierte diese einen neuen Fahrer, der die Tour mit dem Lkw fortsetzte.

Frau leblos aufgefunden Cunewalde. Vor einem Wohnhaus an der Wolfsschlucht in Cunewalde ist am frühen Dienstagmorgen eine 77-jährige Bewohnerin leblos aufgefunden worden. Für die Seniorin kam jede Hilfe zu spät, ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben keine Anzeichen für eine Straftat. Womöglich hatte die an einer Erkrankung leidende, allein lebende Frau die Orientierung verloren und es nicht zurück in ihr Haus geschafft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Vorfahrt nicht beachtet Nebelschütz. Auf der Umgehungsstraße bei Kamenz sind am Montagmorgen ein Ford und ein Audi zusammengestoßen. Die Kollision geschah am Abzweig nach Nebelschütz. Die 29-jährige Fahrerin des Ford hatte den anderen Wagen auf der vorfahrtberechtigten Straße offenbar nicht rechtzeitig bemerkt. Dessen 43 Jahre alte Fahrerin erlitt Verletzungen. Sie wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Unfallverursacherin und ihre erst wenige Monate alte Tochter wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos erlitten Totalschaden und wurden abschleppt.

Unfallzeugen gesucht Bautzen. Am Montagmittag ereignete sich in Bautzen ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, querte eine 62-Jährige mit dem Rad von der Paulistraße die Löbauer Straße. Sie kollidierte mit einem Skoda, der die Vorfahrt hatte. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Klinikum gebracht. Der 74-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Zeugen, die zur genauen Unfallrekonstruktion beitragen können, wenden sich bitte unter Telefon 03591 367-0 bei der Polizei.