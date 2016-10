Autodieb geschnappt

Polizei fasst polnischen Autodieb

Pirna. Ein gestohlener Kleintransporter ist Donnerstagnacht auf der Dresdner Straße in Pirna aufgetaucht. Beamte des hiesigen Reviers kontrollierten den Ford Transit mit Dresdner Kennzeichen in der Nacht. Als sie den Wagen näher in Augenschein nahmen, fiel ihnen auf, dass dieser kurzgeschlossen war. Der 48-jährige Fahrer aus Polen stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Des Weiteren war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Kleintransporter in der Nacht in Dresden-Gruna gestohlen worden war. Gegen den 48-Jährigen wird nun unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.