Autodieb flüchtet mit über Tempo 200

Fluchtfahrer baut schweren Unfall Oberland Eine Streife der tschechischen Polizei hat am späten Donnerstagabend in Ebersbach einen 21-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Der im Nachbarland wohnende Deutsche fuhr zuvor bei Jirikov (CZ) mit einem Auto davon, als ihn die Beamten anhalten und kontrollieren wollten. Der Beschuldigte besaß keine Fahrerlaubnis und war betrunken. Mit dem in Tschechien zugelassenen Opel raste der Mann bei Neugersdorf über die Grenze, verfolgt von den tschechischen Polizisten. Bei der Fahrt durch Neugersdorf, Ebersbach und über die B96 touchierte der Opel am Niedermarkt in Neusalza-Spremberg einen parkendes Auto und eine Hauswand. Hierbei entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Eine Streife der Bundespolizei aus Ebersbach kam hinzu, als der flüchtende 21-Jährige auf der Bautzener Straße in Ebersbach danach einen folgenschweren Unfall verursachte. Der Opel geriet in den Gegenverkehr. Ein 29-Jähriger konnte dem Wagen mit seinem Honda nicht mehr ausweichen. Bei dem frontalen Zusammenstoß verletzten sich der Unfallverursacher, der Honda-Fahrer und dessen 17 Jahre alte Mitfahrerin teils schwer. Die tschechischen Beamten ergriffen den 21-Jährigen und übergaben den Beamten der Bundespolizei die Aufnahmen einer Kamera als Beweismittel zu der gefährlichen Flucht des Mannes. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,44 Promille. Eine Streife des Reviers Zittau-Oberland veranlasste eine Blutentnahme. Ein Abschleppdienst nahm beide Autos an den Haken. Allein hier betrug der Unfallschaden rund 4000 Euro. Der Verkehrsdienst des Reviers führt die weiteren Ermittlungen zu der Gefährdung des Straßenverkehrs, der durch den Unfall verursachten Körperverletzung und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Sechs Unfälle im Weihnachtsverkehr Oberlausitz. Im angekündigten dichten Weihnachtsreiseverkehr in Richtung Polen und Osteuropa haben sich am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag auf der A4 zwischen Dresden und Görlitz sechs Verkehrsunfälle ereignet, drei davon zu nächtlicher Stunde. Etliche Reisende standen aufgrund dessen im Stau. Von den insgesamt 13 beteiligten Personen verletzte sich niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 35000 Euro. So kamen sich in der Südröhre des Autobahntunnel am frühen Freitagmorgen zwei Autos ins Gehege. Bei einem Fahrstreifenwechsel touchierte ein 62-Jähriger mit seinem Audi einen neben ihm fahrenden BMW. Behinderungen gab es keine. Die Fahrbahn war dank einer Streife der Bundespolizei schnell geräumt.

Bei Kampf um Parklücke umgefahren Rothenburg. Auf der Jagd nach einem Parkplatz hat ein 52-jähriger Lada-Fahrer einen Mann in Rothenburg am Donnerstagmittag schwer verletzt. Wegen der Vorbereitung des Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz mussten mehrere Fahrer ihre Autos umparken. Als ein 42-Jähriger für eine Bekannte einen Stellplatz freihielt, in dem er sich auf die Fläche stellte, sah ein 52-jähriger Deutscher rot. Er fuhr mit seinem Lada in die Parklücke und den Mann um. Ohne sich dann um den Verletzten zu kümmern, machte er seine Besorgungen und fuhr später davon. Die Polizei wurde alarmiert und ermittelt nun zu der gefährlichen Körperverletzung.

Einbrecher dringen in Bungalows ein Horka/Diehsa. Unbekannte sind die vergangenen Tage in Bungalows in Horka und Diehsa eingebrochen. So machten sie sich auf dem Campingplatz in Horka zu schaffen. Gewaltsam öffneten sie Schuppen, Nebengelasse und einen Wohnanhänger. Nach derzeitigem Kenntnisstand fehlt nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich jedoch auf etwa 300 Euro. Auch in der Bungalowsiedlung am Wacheberg in Diehsa waren Einbrecher am Donnerstag zu Gange. Hier hebelten sie Türen von mindestens zwei Bungalows auf und entwendeten eine Kettensäge und ein Schweißgerät. Der materielle Schaden wird mit knapp 500 Euro beziffert.

Mann bedroht Frau mit Pistole Zittau. Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten räuberischen Diebstahl, der am späten Mittwochnachmittag in Zittau geschehen ist. Den Angaben einer 40-Jährigen nach ist ihr an der Ziegelstraße ein unbekannter junger Mann gefolgt. Als die Frau in ihre blaue Mercedes A-Klasse einstieg, öffnete dieser die Beifahrertür und setzte sich ebenfalls in den Wagen. Er habe eine Sturmhaube getragen, etwas Unverständliches gesprochen, eine Pistole gezogen und sogar abgedrückt. Anschließend sei er ausgestiegen und in die Dunkelheit in Richtung Friedensstraße verschwunden. Die 40-Jährige blieb unverletzt. Das zeigte auch eine ärztliche Untersuchung in einem Krankenhaus. Bei der genutzten Pistole handelte es sich offenbar um eine Gasdruckwaffe. Ein Einschuss oder Spuren des Abfeuerns waren im Wagen nicht festzustellen. Der Täter soll sich zuvor im Bereich der Ziegelstraße vor einem Kosmetiksalon aufgehalten haben. Auch sei er auffällig um den Mercedes herumgeschlichen. Bekleidet soll er mit einer Bomberjacke, darunter einem Kapuzenpullover, und einer Tarndruckhose gewesen sein. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer das Beschriebene oder den flüchtenden Mann gesehen oder die Schussabgabe im Bereich der Ziegelstraße gehört hat, soll an das Polizeirevier Zittau-Oberland unter 03583 620 sowie jede andere Dienststelle wenden.

Unbekannte brechen in Keller ein Neugersdorf. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in Neugersdorf in ein Geschäftshaus an der Wiesenstraße eingebrochen. Aus dem Keller stahlen sie einige Kupferrohre und eine Wasserpumpe im Gesamtwert von etwa 2000 Euro. In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist gegenwärtig noch nicht beziffert.

Zwei Lauben brennen ab Löbau. Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in der Gartensparte „Gustav Wenzel“ an der Rumburger Straße in Löbau eine Laube in Brand gesetzt. Die Flammen griffen schnell auf einen benachbarten Schuppen und eine weitere Datsche über. Die Feuerwehr war mit elf Kameraden im Einsatz und löschte die Brände. Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Verdacht der Brandstiftung. In der Gartensparte war es mittlerweile der dritte Fall einer vorsätzlichen Brandstiftung binnen eines Monats.

Unbekannte stehlen Mazda Löbau. Diebe haben in der Nacht zum Freitag in der Löbauer Innenstadt einen weißen Mazda CX 3 gestohlen. Der SUV mit dem Kennzeichen GR-BO 777 parkte am Altmarkt. Den Zeitwert des zwei Jahre alten Japaners bezifferte der Eigentümer mit rund 17000 Euro.